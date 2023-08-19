Haber: Damla Oya Erman

Halka Açık Girişimler Başkanı ve Baş Piyasa Stratejisti Lou Basenese, Elon Musk'ın Twitter'ı X olarak yeniden markaladığını 'Varney & Co.' videosunda tartışıyor

Milyarder Elon Musk, Cuma günü sosyal medya platformu X'te "engelleme" işlevini sonlandırmayı planladığını söyledi.

Twitter olarak bilinen X, şu anda kullanıcıların gönderilerine yorum yapma yeteneğini kısıtlamalarına izin veren standart bir engelleme işlevi sunuyor - ancak bu işlev yakında sona erebilir.

Musk, Cuma günü "Engelleme", "özel mesajlar dışında" 'özelliği' olarak silinecek" dedi. "Hiç mantıklı değil." Musk, ayrı bir konu başlığında yaptığı yorumla "Hâlâ hesapları sessize alabilir ve [özel mesajlar için] kullanıcıları engelleyebileceksiniz" şeklinde açıklama yaptı.

Engelleme, kullanıcıların, beğenmedikleri, tehditkar buldukları veya başka nedenlerle istenmeyen gönderileri yapan kişilerle iletişimi sonlandırmalarına olanak tanımak için tasarlanmış neredeyse evrensel bir özelliktir.

Musk'ın spontane yorumları, platformun Twitter dönemi estetiği ve arayüzü ile olan bağlarını koparma kampanyası kapsamında geldi.

Bu milyarder sahibi zaten uygulamanın temel özelliklerini büyük ölçüde değiştirdi, örneğin "doğrulama" hizmetlerini - daha önce kamusal bir figürün benzerliğini veya adını taşıyan hesapların gerçekliğini sağlamak için kullanılan - kullanıcıların gönderilerini yükseltmek için bir abonelik tabanlı bir yayın aracına dönüştürdü.

Büyük kitlelere sahip kullanıcılara içeriklerini etkileşim ve görüntüleme sayısı temelinde paralama imkanları da sunan X, içeriklerini paralayabilecekler.

Sosyal medya sitesinin Twitter dönemine ait günlerinden yüzlerce öğeyi Eylül ortasındaki bir açık artırmada satmak üzere bir açık artırma ve varlık danışmanlık firması açıklamıştır.

İki günlük çevrimiçi açık artırmanın 750'den fazla öğeyi, X'in eski Twitter markalamasına daha spesifik olanlar da dahil olmak üzere çeşitli parçaları içeriyor, Heritage Global Partners'ın web sitesine göre. Onlara teklif verme işlemi 12 Eylül sabahı başlayacak.