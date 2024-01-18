Haber: Damla Oya Erman

Salı günü CNBC'ye verdiği röportajda Gerber, Tesla CEO'su Musk'ın X'teki gönderisine işaret etti. Musk, Tesla'da robotik ve yapay zeka projeleri geliştirmek istediğini ancak bu projeler için sahip olduğu hissesinin en az %25'e çıkarılmadığı takdirde rahat hissetmediğini söyledi. Bu tür projeleri şirketten başka bir kuruluşa taşımak, analistlere göre şirketin büyüme potansiyeli için olumsuz bir etki yapabilir.

Ancak Gerber'a göre, Musk'ın zaten Tesla üzerinde kontrolü olduğu fikri "saçma". Musk, şu anda şirketin %13'üne sahip ve bu hisse, yaklaşık 150 milyar dolar değerinde. Daha önce Musk, 2022'nin sonunda Twitter'ı satın almak için hisse satışı yaparak %22'ye sahipti.

Gerber'ın hesaplamalarına göre, Musk'ın hisse opsiyonları nedeniyle mevcut hissesi şu anda Tesla'da %20'ye daha yakın.

Musk'ın bu açıklamalarına tepki gösteren Gerber, "Şimdi Tesla hissedarlarını şantaj yapmak gibi görünüyor, bize şu kadar milyar dolar daha verilmezse şeyler yapmayacağını söylüyor. Modern dünyada bir CEO'ya 30 milyar dolar ödemek nerede mantıklı olabilir, özellikle de şirkette zaten 150 milyar dolarlık bir hissesi varken?" dedi.

Gerber, Musk'ın Tesla üzerindeki kontrolünün şirketin yönetim kurulu tarafından desteklendiğini savunuyor. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunun Musk'ın ailesi ve arkadaşları olduğunu belirten Gerber, bu durumun Tesla'nın yüzde 100'ünü Musk'ın kontrolünde olduğunu söylüyor.

Musk, geçen yıl xAI adlı bir yapay zeka şirketi başlattı. Bu şirketin, evrenin "gizemli anlayışını ilerletmeyi" amaçladığı ve 1 milyar dolarlık bir özsermaye teklifi yapmayı hedeflediği belirtiliyor. Şirket, şu ana kadar yatırımcılardan 135 milyon dolar toplamış görünüyor.