Haber: Mert Osman Erman

Bu yorumları, bir kitap, Starlink'i Rus gemilerine yönelik bir drone saldırısını engellemek için kapattığını iddia ettiğinde geldi.

Bir üst düzey Ukraynalı yetkiliye göre bu, Rus saldırılarına olanak sağladı ve onu "kötülük yapmakla" suçladı.

O zamandan beri Rus deniz gemileri sivillere yönelik ölümcül saldırılara katıldı, dedi.

"Ukraynalı insansız hava araçlarının Starlink müdahalesi aracılığıyla Rus askeri (!) filosunun bir kısmını yok etmesine izin vermemekle Elon Musk, bu filonun Ukrayna şehirlerine Kalibr füzeleri ateşlemesine izin verdi," dedi.

"Neden bazı insanlar savaş suçlularını ve cinayet işleme isteklerini bu kadar çaresizce savunmak istiyor? Ve şimdi kötülük yaptıklarını ve kötülüğü teşvik ettiklerini fark ettiler mi?" diye ekledi.

Bu polemik, Walter Isaacson tarafından yazılan bir milyarder biyografisinin yayınlanmasının ardından geldi ve kitap, Musk'ın Ukrayna'nın Starlink'e erişimini kapattığını, çünkü Kırım'daki Rus deniz filosuna düzenlenen bir pusun Kremlin'den nükleer bir yanıt almasından korktuğunu öne sürüyor.

Ukrayna, denizaltı drone'larıyla Sevastopol'daki Rus gemilerini patlayıcı taşıyan füze saldırılarına hedef aldı, ancak Starlink'e bağlantılarını kaybettiler ve "zararsız bir şekilde kıyıya vurdular", diye yazdı Isaacson.

Starlink terminalleri, yörüngedeki SpaceX uydularına bağlanır ve çatışma ülkenin altyapısını bozduğundan Ukrayna'da internet bağlantısını ve iletişimi sürdürmek için hayati önem taşımıştır.

Mr. Musk'ın en büyük hissedarı olduğu SpaceX, Rusya'nın komşusu olan Ukrayna'ya yönelik Şubat 2021'de başlatılan tam ölçekli saldırısının ardından hemen binlerce Starlink uydu çanağı sağlamaya başladı.

Kitabın iddiasına yanıt olarak, Musk, SpaceX'in bu bölgelerde etkinleştirilmediği için "hiçbir şeyi devre dışı bırakmadığını" söyledi.

"Hükümet yetkililerinden Starlink'i Sevastopol'a kadar etkinleştirmeleri için acil bir talep geldi. Açık neden Rus filosunun büyük bir savaş eyleminde ve çatışma tırmanmasında SpaceX'in açıkça suç ortağı olmasıydı," dedi.

Rusya'nın eski başbakanı Dmitry Medvedev, "Isaacson'un kitabında yazdığı doğruysa, o zaman Musk Kuzey Amerika'nın son akıllı kafası gibi görünüyor" diye tweet attı.

Rusya, 2014'te Kırım'ı yasa dışı olarak ilhak etti, Moskova'nın Ukrayna'ya tam ölçekli saldırısını başlattığı 8 yıl önce. Daha önce Musk, sistem "Ukrayna'nın ön hatlara kadar bağlantı omurgası haline geldiği" hakkında söyledi, ancak "Starlink'in uzun menzilli drone saldırıları için kullanılmasına izin vermiyoruz" dedi.

Musk, aynı noktayı Isaacson'a tekrarladı ve "Ben bu savaşın içinde nasıl olabilirim? Starlink'in savaşlarda kullanılması amaçlanmamıştı. İnsan

ların Netflix izleyebilmesi ve sakin bir şekilde çevrimiçi olabilmesi, okula gitmesi ve iyi barışçıl şeyler yapabilmesi içindi, drone saldırıları değil," dedi.

Ayrıca kişisel bir görüş sundu ve Ukraynalıların ve Rusların "küçük arazileri kazanmak ve kaybetmek için" yaşadıklarını ve bunun hayatları için değer olmadığını söyleyerek ateşkes çağrısında bulundu.

Geçen yıl savaşı sona erdirmek için bir plan önerdiğinde öfke yaratmıştı, bu plan dünyanın resmen Kırım'ı Rusya'nın bir parçası olarak tanımasını ve geçen yıl Rusya tarafından ele geçirilen bölgelerin sakinlerine hangi ülkenin bir parçası olmak istediklerini oylamalarını istedi. Rus satranç büyükustası Garry Kasparov, bu planın "ahlaki bir cehalet" sergilediğini söyledi.