Haber: Damla Oya Erman

Araştırma bilimcisi David Rozado'nun paylaştığı bir X gönderisine cevaben, Musk, Grok ve ChatGPT'nin Politik Pusula Testi'nde benzer sonuçlar verdiğini kabul etti. Politik Compass Testi, bir kişinin politik görüşlerini sol-sağ ve otoriter-libertaryen eksenlerde değerlendiren çevrimiçi bir testtir.

Musk, paylaşılan grafikle birlikte, Grok'unun ChatGPT'den daha sola kaydığına dikkat çekti. Ancak Musk, bu durumu abartılı bulduğunu belirterek, Grok'u daha politik olarak tarafsız hale getirmek için hemen harekete geçeceklerini açıkladı.

Politik Compass Testi'nin doğruluğunu sorgulayan Musk, bazı soruların saçma olduğunu ve yeterince nüans içermediğini belirtti. Musk, ayrıca bu tarz testlerin güvenilirliğine dair şüphelerini dile getirdi.

Musk'ın paylaşımına hızla yanıt veren xAI'nin kurucusu Igor Babuschkin, yöntemsel sorular ve Grok'u iyileştirme konusundaki gerçek ilgisiyle Rozado'ya ulaştığını söyledi. Bu süreçte Musk, Grok'u daha tarafsız hale getirme kararı aldıklarını duyurarak, ekibin kararlılığını vurguladı.

xAI'nin yeni yapay zeka sohbet botu Grok, Cuma günü premium X kullanıcılarına sunulmuştu. Bu gelişmeler, yapay zeka tarafındaki politik duruşların ve tarafsızlığın önemini bir kez daha gündeme getiriyor.