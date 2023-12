Haber: Damla Oya Erman

Klasik serilerin dönüşünden tamamen yeni dünyaların tanıtımına kadar geniş bir yelpazede. İşte duyurulan her şeyin detayları.

Brothers: A Tale of Two Sons Remake duyuruldu

Josef Fares'in 2013 tarihli eleştirmenlerden övgü alan tek oyunculu kooperatif oyunu, görsel bir güncelleme ile 28 Şubat 2024'te geri dönüyor.

Inscryption yaratıcısı Daniel Mullins, Pony Island 2: Panda Circus'ü duyurdu

Inscryption'ın bir gösterimi olan bu oyun, tanıtım fragmanına dayanarak açıklamak zor görünüyor.

The Rise of the Golden Idol duyuruldu

Dedektif macerası The Case of the Golden Idol'un devamı niteliğinde olan The Rise of the Golden Idol şu anda bir gizem. Ama işte tam da bu nokta, değil mi?

Usual June duyuruldu

Finji Geliştirme Ekibi tarafından yapılan "anlatı eylemi" oyunu, yaratıcı direktör Adam Saltsman liderliğinde Usual June, üçüncü şahıs dövüşü ve macera oyunu hikaye seçeneklerini bir araya getirmeyi amaçlıyor.

The Odd Gentlemen, Harmonium: The Musical'ı duyurdu

"Erişilebilir bir müzikal macera" olan Harmonium: The Musical, bir işitme engelli kızı başrolde barındıran, Disney müzikalini anımsatan bir oyun gibi görünüyor.

Dead Cells Geliştiricileri, yeni oyunları Windblown'u duyurdu

Dead Cells ekibinin yeni oyunu Windblown, animasyonlu fragmanında pek çok detayı ortaya koymasa da önizleme detaylarına sahibiz.

Thumper Geliştiricisi, Thrasher'ı duyurdu

2016 ritim oyunu Thumper'ın ruhani bir devamı gibi görünen Thrasher, surreal bir dünyada vahşi bir yolculuğa benziyor.

Dave the Diver - Dredge duyuruldu

Dave the Diver, bu DLC işbirliğinde Dredge ile bir araya geliyor ve gelecek hafta piyasaya sürülecek.

World of Goo 2 duyuruldu

2008 bağımsız klasik World of Goo'nun devamı olan World of Goo 2, 2D Boy ve Tomorrow Corporation tarafından geri dönüyor ve orijinalin bıraktığı yerden devam ediyor gibi görünüyor.

Metaphor: ReFantazio fragmanı gösterildi

Persona serisinin arkasındaki ekip, yeni bir RPG üzerinde çalışıyor ve yeni fragman, oyunun neyle ilgili olduğunu daha fazla gösteriyor.

Matthew McConaughey, eski BioWare geliştiricilerinden Exodus adlı RPG'yi duyurdu

Austin merkezli yeni bir stüdyo olan Archetype Entertainment'ın Mass Effect'e benzeyen ve McConaughey'in sesini içeren bir oyun üzerinde çalıştığını açıkladı.

God of War Ragnarök ücretsiz DLC duyuruldu — ve gelecek hafta çıkıyor

Sony'nin Santa Monica Stüdyosu, God of War Ragnarök: Valhalla için bir fragman gösterdi. Ücretsiz DLC içeriği 12 Aralık 2023'te geliyor.

Untitled Goose Game ekibi, yeni oyunları Big Walk'ı duyurdu

Çıkış yapan Untitled Goose Game'in ekibi, doğa keşfi ile sıradışı karakter eylemlerini birleştiren tuhaf görünen bir oyunla geri döndü.

Prince of Persia: The Lost Crown fragmanı gösterildi

Ubisoft, aksiyon ağırlıklı 2D Prince of Persia oyunu için yeni bir fragman gösterdi ve demo 11 Ocak 2024'te, oyunun ise 18 Ocak 2024'te piyasaya sürüleceği belirtildi.

Ninja Theory, yeni Hellblade: Senua’s Saga fragmanını gösterdi

Hellblade ekibinin grafik yeteneklerini vurgulayan son Senua's Saga fragmanı, 2024'te piyasaya sürülecek yoğun ve korkutucu bir maceraya dair ipuçları sunuyor.

Unseen, aksiyon oyunu Kemuri'yi duyurdu

Eski Tango Gameworks yaratıcı direktörü Ikumi Nakamura tarafından kurulan stüdyo, henüz bir yayıncıyla anlaşmamış olan ilk oyunu Kemuri için bir CG fragmanı gösterdi.

Ori Ekibi Moon Studios, No Rest for the Wicked'i duyurdu

Güzel ve zorlu Ori serisinin ekibi, Private Division tarafından yayınlanacak olan bir hack-and-slash oyunuyla geri döndü.

Sega, Jet Set Radio, Shinobi, Golden Axe, Streets of Rage ve Crazy Taxi'nin dönüşünü duyurdu

Bir teaser fragmanında birden fazla oyunun görüntülerini göstererek, Sega klasiklerinin yeni sürümlerinden kesitleri ortaya çıkardı.

Dragon Ball: Sparking! zero duyuruldu

Budokai Tenkaichi serisi görsel bir güncelleme ve ilginç adı Dragon Ball: Sparking! Zero olan yeni bir girişle devam ediyor.-

Dead By Daylight Spinoff The Casting of Frank Stone duyuruldu

Until Dawn stüdyosu Supermassive Games'ten gelen yeni tek oyunculu bir oyun, Dead By Daylight evreninde geçiyor: The Casting of Frank Stone.

Square Enix, Yeni Mana oyununu duyurdu

Unutulmaz renk paleti, Square Enix'in uzun soluklu Mana serisinin yeni bir ana girişini 2024'te Visions of Mana olarak duyurdu.

Rise of the Ronin çıkış tarihi duyuruldu

Koei Tecmo'nun tarihi aksiyon oyunu, 22 Mart 2024'te piyasaya sürülecek.

Kojima Productions, Xbox korku projesini teaser ile açıkladı

Kojima Productions, yakın çekim yüzlerin görüntülendiği bir fragmanla, bir süredir sızan korku projesi OD'yi resmen duyurdu. Kojima, filmlerle işbirliği yaptığını ve projede Jordan Peele'in de yer aldığını açıkladı.

Jurassic Park: Survival duyuruldu

Universal, tek oyunculu bir Jurassic Park macera oyunu olan Jurassic Park: Survival'ı duyurdu.

Black Myth: Wukong yeni fragmanla gösterildi

Game Science tarafından geliştirilen iddialı bir aksiyon oyunu olan Black Myth: Wukong, Çin fantastik romanı Journey to the West'ten ilham alırken God of War'un ölçek duygusunu çağrıştırıyor. Oyun, 20 Ağustos 2024'te piyasaya sürülecek.

Suicide Squad yeni fragman aldı

DC süper kötü takımı oyunu hala 2 Şubat 2024'te piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Warframe güncellemesi "Whispers in the Walls" çıkış tarihi aldı

13 Aralık'ta geliyor.

Assassin’s Creed: Origins’ın Bayek'i, kendi oyun stüdyosunu kurduğunu açıkladı

Genellikle ses aktörleri tarafından yönetilen oyun stüdyolarını duymayız, ancak Surgent Studios'un Tales of Kenzera: Zau oldukça umut verici görünüyor.

Don’t Nod, Lost Records: Bloom & Rage'i duyurdu

Life is Strange ekibi, "2024'ün sonlarına doğru" gelecek yeni bir oyunu açıkladı.

Vahşi Aksiyon Oyunu The First Berserker: Khazan duyuruldu

Nexon'un yeni aksiyon oyunu aşırı dramatik görünüyor.

Final Fantasy 7 Rebirth tema şarkısı açıklandı

FF7 Rebirth görüntüleri eşliğinde The Game Awards orkestrası, Nobuo Uematsu'nun müziğiyle "No Promises To Keep" adlı şarkıyı ilk kez canlı olarak çaldı.

Apex Legends ve Final Fantasy işbirliği yapıyor

Final Fantasy 7 Rebirth'in yaklaşan çıkışını teşvik etmek için Square Enix karakterleri, 9 Ocak'tan itibaren Apex Legends'da görünecek.

Honkai: Star Rail'in sonraki hedefi gösterildi

Endüstrinin en büyük çıkış yapanlarından birinin nereye gideceğini görün.

Skull & Bones çıkış tarihi açıklandı

Ubisoft'in denizcilik aksiyon oyunu, 16 Şubat 2024'te geliyor ve 15 Aralık 2023'te bir beta sürümü de olacak.

Arkane Lyon, Blade oyunu yapıyor

Marvel'in son işbirliği, Deathloop'un ekibi tarafından duyuruldu ve Blade'in 50. yıl dönümünde açıklandı.

Twisted Metal Sezon 2 duyuruldu

Anthony Mackie, Peacock'un Twisted Metal TV şovunun ikinci sezonunu duyurmak için sahneye çıktı. Görsel sunum olmadı.

Lightspeed LA, Last Sentinel'ı duyurdu

Tencent'in Lightspeed LA stüdyosu, genel müdür Steve C. Martin'e göre "tamamen orijinal, AAA, gelecekteki açık dünya oyunu" olan ilk oyununu açıkladı.

The First Descendant çıkış penceresi açıklandı

Last Sentinel'ın tanıtımının hemen ardından, Nexon, önümüzdeki yaz piyasaya sürülecek olan gelecek bilim kurgu nişancısı The First Descendant'ın fragmanını gösterdi.

Hoyoverse, Zenless Zone Zero fragmanı gösterdi

Genshin Impact'in arkasındaki şirket, 2024'te piyasaya sürülecek olan bu yeni oyunu Gamescom'da önceden tanıtmıştı.

10 Chambers, Den of Wolves'u duyurdu

GTFO'nun arkasındaki stüdyo, yeni bir bilim kurgu soygun oyunu üzerinde çalışıyor.

Sharkmob, Exoborne: Master the Apocalypse'ı duyurdu

Vampire: The Masquerade — Bloodhunt ekibinin yeni bir açık dünya çıkartma oyunu.

Fallout TV şovu yeni görüntülerle tanıtıldı

Yakın zamanda şovun ilk bakışını almış olabiliriz, ancak işte biraz daha fazlası.

Hello Games, Light No Fire'ı duyurdu

No Man's Sky'ın yaratıcıları, stüdyo kurucusu Sean Murray'nin "ilk gerçek açık dünya, sınırsız bir şey" olarak nitelendirdiği Light No Fire'ı açıkladı.

Simu Liu, Yeni Stormgate fragmanını gösterdi

Frost Giant'ın yaklaşan RTS'i iyi görünüyor.