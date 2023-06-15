İSTANBUL- Yakınlardaki bir ötegezegenin yaşanabilirliğini detaylandıran bir çalışma, SpaceX'in patronu Elon Musk'ın dikkatini çekmiş gibi görünüyor.

Teknoloji milyarderi, özel uzay şirketi aracılığıyla insanlığı çok gezegenli bir türe dönüştürme niyetinden sık sık söz ediyor ve gelecek birkaç on yıl içinde Mars'ı kolonileştirmeyi planlıyor.

'YAŞAMAYA SON DERECE ELVERİŞLİ GEZEGEN'

Independent Türkçe'de yer alan detaylarda kırmızı cüce yıldız Proxima Centauri'nin "Goldilocks Bölgesi" olarak adlandırılan bölgesinde yer alan Proxima Centauri b'nin incelenmesi, canlı organizmaları barındırabilecek sıvı suyu muhafaza edip edemeyeceğini değerlendirmek için bilgisayar simülasyonlarını içeriyordu.

NASA Goddard Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nden gezegen bilimci Anthony Del Genio, çalışma 2018'de ilk kez yayımlandığında, "Simülasyonlarımızdan çıkan en önemli mesaj, gezegenin yaşanabilirlik açısından iyi bir şansa sahip olduğu" demişti.

Çalışma, güneşten 4,2 ışık yılı uzaklıkta bulunan Dünya büyüklüğündeki gezegenin muhtemelen güneş sistemimize en yakın "yaşamaya son derece elverişli" gezegen olduğu sonucuna vardı.

Musk, attığı bir tweet'te çalışmayı paylaşarak "Hemen yanı başımızda" diye yazdı.

Proxima Centauri b, 2016'da ilk keşfedildiğinden bu yana, gökbilimcilerin yaşamı sürdürme kapasitesine sahip olup olmadığını değerlendirmeye çalıştıkları çeşitli çalışmalara konu oldu.

Dünya'nın uydusuna benzer şekilde, gezegen yerçekimi kuvvetleri nedeniyle "kilitlenmiş" durumda, yani Proxima Centauri b'nin aynı tarafı her zaman ana yıldızına bakıyor.

Hesaba dayalı modeller, ötegezegenin dolaşımdaki okyanuslarının ve atmosferinin etkili bir ısı transferi işlevi gördüğünü, böylece karanlık tarafının kalıcı olarak donmadığını gösteriyor.

Diğer potansiyel olarak yaşanabilir gezegenlere kıyasla nispeten yakın mesafesine rağmen, 4,2 ışık yılı ya da 40 trilyon kilometre yol kat etmek, gelişiminin henüz kavramsal aşamalarında olan bir teknolojiyi gerektiriyor.

NASA'nın 1977'de fırlatılan yıldızlararası uzay sondası Voyager 1'in Proxima Centauri'ye gitmesi 80 bin yıl alır ancak ABD uzay ajansının DEEP-IN programı bu yolculuğu tek bir yaşam süresi içinde mümkün kılmayı amaçlıyor.

DEEP-IN üzerinde çalışan bilim insanları, ışıktan güç alan küçük araçların saatte 161 milyon kilometre hıza ulaşabileceğini ve komşu yıldıza ve ötegezegene 20 yıl içinde varabileceğini iddia ediyor.

Musk, insanlığın uzun vadede hayatta kalmasına ilişkin endişelerini sık sık dile getirerek, diğer gezegenlerde kendi kendine yetebilen koloniler kurmanın türümüzün devamını sağlamak için hayati önem taşıdığını iddia ediyor.

SpaceX, güneş sistemi boyunca insan ve kargo taşımak amacıyla yeniden kullanılabilir Starship roketini geliştirerek şimdiye kadar bu çabaların ön saflarında yer alıyor.

HABER: SELÇUK BULUT