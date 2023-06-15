İSTANBUL- Deepfake aldatma tekniklerinin kullanımı, dünyanın dört bir yanındaki kullanıcıların yüzlerini veya vücutlarını dijital olarak değiştirmeye, böylece herhangi birinin başka biri gibi göründüğü gerçekçi görüntü, video ve ses materyallerini üretmeye olanak sağlıyor. Bu manipüle edilmiş video ve görüntüler sıklıkla yanlış bilgi yaymak ve diğer kötü niyetli amaçlar için kullanılıyor.

FİNANSAL DOLANDIRICILIK

Deepfake görüntüler, suçluların kurbanları tuzağa çekmek amacıyla ünlüleri taklit etmek için geliştirdikleri görüntülerin kullanıldığı sosyal mühendislik tekniklerine konu olabiliyor. Örneğin geçen yıl Elon Musk'ın şüpheli bir kripto para yatırım planından yüksek getiri vaat eden yapay olarak oluşturulmuş deepfake videosu, kullanıcıların para kaybetmelerine neden oldu. Dolandırıcılar bunun gibi sahte videolar yaratmak için ünlülerin görüntülerini kullanıyor.

HABER: MERVE ELÇİ