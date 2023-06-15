İSTANBUL- Video izleme platformu Youtube, para kazanma koşullarını iyileştirdi. Buna göre, iş ortağı dahilinde para kazanabilmek için gereken 1000 abone şartı 500’e düşürüldü.

Techcrunch’ın aktardığına göre, ‘yıl boyunca 4 bin saat izlenme veya son 90 gün içinde 10 milyon Shorts görüntülemesi’ şartı ise ‘yıl boyunca 3 bin izlenme saati veya son 90 gün içinde 3 milyon Shorts görüntülemesi’ şeklinde güncellendi.

Yeni koşullar arasında 3 ayda 3 herkese açık yükleme yapmak da gerekiyor. İçerik üreticileri güncellenen şartları sağlamaları durumunda YouTube İş Ortağı programına başvurabilecekler. Üreticiler aynı zamanda Süper Teşekkür, Süper Sohbet ve Süper Etiketler gibi bahşiş araçlarına, kanal üyelikleri gibi abonelik araçlarına ve YouTube Alışveriş ile kendi ürünlerini tanıtma olanağına erişebilecekler.

YouTube şu anda bu iyileştirmeleri ABD, Birleşik Krallık, Kanada, Tayvan ve Güney Kore’de uyguluyor. Önümüzdeki süreçte diğer ülkelerde de bu koşulların değiştirilmesi bekleniyor.

Yeni kuralların geçerli olduğu ülkeler arasında Türkiye’nin gireceği tahmin ediliyor.

HABER: MERVE ELÇİ