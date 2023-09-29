Musk, düzensiz göçmenlerin en fazla yasa dışı giriş yaptığı Teksas'taki sınır geçiş noktalarının başında gelen Eagle Pass'i ziyaret ettiğini, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımla duyurdu.

Paylaştığı videoda, Musk, Gonzales ile gerçekleştirdiği söz konusu ziyarette, düzensiz göçmenlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sözlerine kendisinin de Güney Afrika'dan gelen bir göçmen olduğunu ve dolayısıyla göçmen dostu olduğunu söyleyerek başlayan Musk, "Yasal bir göçmenlik sistemiyle çalışkan, dürüst ve ABD'ye katkıda bulunacak herkesin ülkeye girmesine izin verilmesini gerektiğini düşünüyorum." dedi.

"Kanunları çiğneyenlerin ülkeye alınmaması gerektiğini" kaydeden Musk, New York'taki düzensiz göçmen krizine de dikkati çekti.

Musk, "(Düzensiz göç konusunda) Bir şeyler yapmazsak, New York'ta gördüğümüz gibi kamu hizmetlerinde bir çöküş yaşayacağız." yorumunu paylaştı.

Diğer taraftan Gonzales ise Meksika sınırına gelen göçmenlerin sayısının arttığını belirterek, bu durumun "Biden yönetiminin hatası" olduğunu ifade etti.

Gonzales, "Kapanmak üzere olan bir hükümetimiz var ve kapanacak. Ancak hükümeti yeniden açarak ve partiler üstü bazı sınır güvenliği tedbirleri getirerek bir fırsatımız olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

AA