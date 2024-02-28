Haber: Damla Oya Erman

Bloomberg'in yeni raporlarına göre, teknoloji devi Apple, on yıllık elektrikli araç projesini sona erdiriyor ve Elon Musk'un bu konuda söyleyecekleri var.

Tesla'nın CEO'su, Salı günü yaptığı bir paylaşımda, selam veren bir yüz ve sigara emojisi yayınladıktan sonra, arabaların yapımındaki zorlukları kabul ederek, "Bir araba şirketinin doğal durumu ölüdür" ifadelerini kullandı.

Musk, "Apple, elektrikli araç projesini sona erdiriyor ve Elon Musk bir cenaze konuşması yapmak üzere burada," diye ekledi.

Bu gelişmenin ardından, Apple'ın elektrikli araç projesiyle ilgili birçok çalışanın, şirketin yapay zeka bölümüne taşınacağı bildiriliyor. Ancak, Apple'ın mühendisleri ve araba tasarımcıları arasında işten çıkarmaların olabileceği konusunda da spekülasyonlar var.

Apple, elektrikli araç projesi üzerinde 2014'ten beri çalışıyordu ancak liderlik değişiklikleri ve gecikmeler nedeniyle projede sıkıntılar yaşandı.

Musk, bu gelişmeye, Tesla'nın kendi elektrikli araçlarını üretmek için yaşadığı zorlukları anımsatarak, "Apple'ın elektrikli araç pazarındaki ilgisinden tehdit hissetmediğini" belirtti.

Geçmişte, Musk, Apple'ı bir "Tesla Mezarlığı" olarak şaka yollu adlandırmıştı, çünkü Tesla'dan ayrılan bazı çalışanların Apple'da işe başladığına dair bir imge oluşmuştu.

Apple ve Musk'un temsilcileri, Business Insider'a yapılan taleplere henüz yanıt vermedi.