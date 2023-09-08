Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yılın onuncu Elektronik Yabancı Dil Sınavı, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki "e-sınav" merkezlerinde İngilizce dilinde uygulanacak.

Sınav saat 13.45'te başlayacak. Adaylar saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Sınavda adaylara 80 soru için 180 dakika süre verilecek. 5 bin 82 adayın katılacağı sınavda 348 personel görevli yer alacak.

T.C kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için, il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak.

AA