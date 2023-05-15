İSTANBUL AA- Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre grup, Honey Comb Live Türkiye organizasyonuyla 23 Temmuz'da KüçükÇiftlik Park'ta sahne alacak.

Elektronik müzik türüne dahil edilmesine karşın farklı türlerde de kayıtlar yapmasıyla bilinen grup, 1989'da Liam Howlett tarafından "Moog Prodigy" adıyla kuruldu.

Daha sonra adını "The Prodigy" olarak değiştiren grup, "Firestarter", Smack My Bitch Up", "Voodoo People" gibi eserleriyle tanınıyor.

Vokalist Keith Flint'in 2019'da ani ölümüyle turnelere ara veren grup, uzun yıllar sonra "The Prodigy Black on Tour" projesi kapsamında yeniden dünya turuna çıkma kararı aldı.