İSTANBUL- Zorlu Holding ve Grup şirketlerinin katkılarıyla, Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu, Piu Entertainment ve Zorlu PSM ortak yapımı Cumhuriyet’in 100. yılına özel olarak hazırlanan “1923” müzikali 23 Nisan’da gerçekleştirdiği prömiyer ve ilk gösterimlerin ardından büyük bir heyecanla 23-24 Mayıs ile 19-20 Haziran tarihlerinde sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

“1923” müzikali izleyicileri Milli Mücadele günlerinden Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna kadar geçen süreçte, tarihe tanıklık edecekleri görkemli ve fantastik bir zaman yolculuğuna çıkarırken, yeni kuşaklara Milli Mücadele’yi, Cumhuriyet’in kuruluş hikayesini ve değerini en etkili şekilde anlatıyor. Işık ve ses tasarımından dans koreografilerine, canlı orkestra kullanımından dönem kostümlerine kadar Milli Mücadele ile başlayarak Cumhuriyetin kuruluş sürecini anlatan en büyük sahne sanatları eseri olma özelliğini taşıyan müzikal, aynı zamanda Zorlu PSM’nin tüm teknik alt yapısını sonuna kadar kullanan ilk yerli proje oldu.

Müzikalde bir müze gezisi sırasında kaybolan, kendilerini Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele’yi başlattığı Bandırma Vapuru’nda bulan dört arkadaşın Bandırma’yı sarsan dalgalardan Meclis’in açılışına, Büyük Taarruz’dan Cumhuriyet’in kuruluşuna uzanan ve yer yer fantastik öğeler içeren hikayesi anlatılıyor.

HABER: MERVE ELÇİ