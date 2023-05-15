İSTANBUL- İBB Şehir Tiyatroları 8 sahnesini gençlere ve onların büyük emeklerle hazırladıkları oyunlarına açtı, Türkiye’nin her yerinden konservatuvar ve tiyatro bölümleri oyunlarını İstanbul seyircisiyle buluşturdu.

Kuruluş Felsefesinin Özü: “İleri… Daima İleri”

37. Genç Günler, Cumhuriyet’imizin kuruluşunun 100. yılına atfen Mustafa Kemal Atatürk’ün “İleri… Daima İleri” cümlesini hatırlattı. Mustafa Kemal Atatürk; Anadolu’da Milli Mücadele’yi başlatırken, Büyük Taarruz’da ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kalkınma hamlesini başlatırken “İleri… Daima İleri…” diyordu.

37. Genç Günler Boğaziçi Gençlik Korosu’yla Açıldı

37. Genç Günler’in açılışı, 6 Mayıs Cumartesi günü Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde, Boğaziçi Gençlik Korosu açılış konseriyle başladı.

Genç Günler’e oyunlarıyla katılan gruplar ve gençlerin davetli olduğu açılış konserinde, şef Masis Aram Gözbek yönetiminde 30 kişilik orkestra seçkin bir repertuvarla gençlerin karşısına çıktı.

37. Genç Günler’de İç Yapımlar Göz Doldurdu

İBB Şehir Tiyatroları her yıl olduğu gibi tiyatronun içinden Genç Günler için özel tasarlanmış oyunlara da yer verdi. Genç Tiyatro başlığıyla duyurulan bu bölümde bu yıl, Makul Şüphe ve İşte Baş İşte Gövde İşte Kanatlar oyunları ilk kez seyirciyle buluştu.

Makul Şüphe

Suzie Miller’ın yazdığı, Nazlı Gözde Yolcu’nun çevirdiği, Emre Narcı’nın yönettiği oyunda Aslı Akın Narcı, Emre Narcı rol alıyor.

Bir cinayet davasının iki jüri üyesi olan Anna ve Mitchell iki yıl sonra lüks bir otel odasında yeniden bir araya gelir. İkili arasında geçen konuşmalardan sonra gerçeği gördüğümüzü sandığımız her seferinde makul şüphe devreye giriyor. Oyun, gerçek ve doğru olduğuna inandığımız şeylere dayanarak aldığımız anlık kararların yalnızca bizim değil, çevremizdekilerin hayatlarını da geri dönülmez şekilde nasıl dönüştürülebileceğini araştırıyor.

İnsan ilişkileri söz konusu olduğunda gerçekten doğru olan nedir?

İşte Baş, İşte Gövde, İşte Kanatlar

Sevim Burak’ın yazdığı, Berfu Aydoğan’ın yönettiği oyunda Elçin Atamgüç, Şebnem Köstem rol alıyor.

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının önemli yazarlarından biri olan Sevim Burak, kendi tabiriyle “herkesin masal anlattığı, alıştığı şeyleri dinlediği” 1950-1970 yılları arasında öykücülüğüyle ve sanat anlayışıyla Türk Edebiyatına yepyeni bir hareket getirmiştir. “İşte Baş İşte Gövde İşte Kanatlar” oyununda Melek ve Nıvart adlı iki kadının Kuzguncuk’ta bir konak sahibi Ziya Bey’in bir türlü gelmeyen ölümünden sonra o konakta yıllar içinde yaşadıkları hikâyeler, geçmiş ve şimdi arasında gidip gelerek düş-oyun-sanrı-gerçeğin iç içe geçtiği bir anlatım dili ile seyirciye sunulmaktadır.

37. Genç Günler “Sahne Dekoru ve Kostümü Bölümü Öğrenci İşleri Sergisi”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın düzenlediği 37. Genç Günler kapsamında, MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Dekoru ve Kostümü Bölümü’nün hazırladığı bir sergi Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi fuayesinde izleyici ile buluştu.

Bölümün eğitim öğretim programında özellikle son bir yılda üretilen işlerden oluşan sergileme, birinci yıl öğrencilerinden yüksek lisans düzeyindeki çalışmalara uzanan bir sıralamada dekor, kostüm ve kukla sanat dallarının uygulamalarını, çizim, maket, kostüm, aksesuar ve üç boyutlu örnekler eşliğinde sundu.

35 Üniversite Grubu Genç Günlere Katıldı

Üniversitelerin hibrit eğitime geçmesine rağmen, bu yıl konservatuvar, üniversite tiyatro bölümleri ve tiyatro kulüplerinden toplam 35 tiyatro oyunu Genç Günler’de seyirciyle buluştu.

27. Bedia Muvahhid Ödül Töreni

İBB Şehir Tiyatroları ve Türk Kadınlar Birliği İstanbul Şubesi’nin 37. Genç Günler kapsamında ortaklaşa düzenlediği 27. Bedia Muvahhid Ödülü Uğurtan Atakan yönetiminde 12 Mayıs 2023 Cuma günü Müze Gazhane Sevda Şener Sahnesi’nde gerçekleştirildi.

Bu yılki ödül; Irmak Örnek ve Yağmur Damcıoğlu Namak’a verildi.

HABER: MERVE ELÇİ