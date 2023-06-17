İSTANBUL- Apparat projesiyle tanıdığımız Sascha Ring ve Modeselektor üyeleri Gernot Bronsert ve Sebastian Szary’nin, 2000’lerin başında, elektronik müziğin nabzının attığı Berlin’de birleşerek kurdukları grup Moderat, PSM Loves Summer by %100 Müzik konser serisi kapsamında 24 Haziran akşamı %100 Müzik katkılarıyla Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde sahne alacak. Çıkış yaptıkları günden itibaren, elektronik, minimal techno, ambient ve glitch türlerini birleştirmeyi başaran ve kendi isimlerini verdikleri ‘Moderat’, ‘II’ ve ‘III’ albümleri kapsamındaki ‘Bad Kingdom’, ‘A New Error’, ‘The Fool’, ‘Rusty Nails’, ‘Reminder’ gibi eserleriyle elektronik müzik dünyasında kültleşmeyi başardı. 2022’de kendi deyimleriyle ‘izolasyonun verdiği yavaşlıktan doğan fikirler ve birlikte 20 seneyi devirmiş olmanın verdiği ilhamla’ oluşturarak yayınladıkları ‘MORE D4TA’ albümleriyle geri dönüşlerini ilan ederek hayranlarını sevindirdi.

Canlı performanslarında sergiledikleri görsel şovlarla da kendinden söz ettirerek dünyaca ünlü müzik platformu Resident Advisor tarafından ‘Kaçırılmaması Gereken Canlı Performans Grubu’ seçilmenin yanı sıra Primavera Sound, Glastonbury, Sónar, Electric Zoo, Lowlands Fesival gibi festivallerde pek çok kez ana isimlerinden biri olarak sahne alan Moderat, ustaca tasarlanmış canlı performansları ve akıllara kazınmış efsanevi şarkılarıyla dinleyicilerini benzersiz bir yolculuğa çıkarmak üzere PSM Loves Summer by %100 Müzik kapsamında 24 Haziran Cumartesi saat 21.30’da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’ne geliyor.

HABER: MERVE ELÇİ