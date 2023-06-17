İSTANBUL- Akademi ödüllü başarılı oyuncu Jennifer Lawrence'ın yapımcılığını ve başrolünü üstlendiği kahkaha dolu komedi "Büyü De Gel" 23 Haziran’da beyazperdede seyirci ile buluşuyor.

Yönetmen koltuğunda Uslu Çocuklar (Good Boys) filminin yönetmeni ve Kötü Öğretmen’in (Bad Teacher) ortak senaristi Gene Stupnitsky'in oturduğu film, cüretkâr ve eğlenceli sahneleriyle Lawrence’ın filmografisinde farklı bir yere oturuyor. Kendi kuşağının en beğenilen ve sevilen kadın oyuncularından Lawrence, kariyerinde uzun zamandır yer almayan komedi türü ile seyirciyi şaşırtacak.

Her zaman bir komedi filmi yapmak istemiştim!

Her zaman bir komedi filmi yapmak istediğini ancak bugüne kadar doğru filmi bulamadığını söyleyen başarılı oyuncu, “Tamamen farklı bir tür, eğlenceli sahneler ve beni heyecanlandıran absürt diyaloglar! Bambaşka bir şey yapmak benim için bir zevkti. Bu filmi böylesine harika ve çok komik bir oyuncu kadrosuyla birlikte çekmek çok eğlenceliydi" diyor.

Lawrence filme dahil oluşunu ise şöyle anlatıyor: Good Boys’un yazar-yönetmeni olan Gene Stupnitsky ile bir akşam yemeğindeydik. Stupnitsky'ye ne üzerinde çalıştığını sordum. Filmin hikayesini anlattı ve beni çok güldürdü. Ona ne yazarsan yaz, okumak isterim dedim. Sonra da hayatımın en komik senaryosunu okudum."

Canlandırdığı karakteri “hayat dolu, iyi kalpli, eğlenceyi seven, cesur, komik bir hanımefendi” olarak tanımlayan Lawrence, “Ama bir yandan da çaresiz. Annesinin evini kurtarmak için çırpınıyor. Fakat vergiler sürekli artıyor ve yerel halkın geçimini sağlaması da gitgide zorlaşıyor" diye anlatıyor.

HABER: EMİR YÜCEL