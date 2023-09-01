ANKARA AA- Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST'te, Altınbaş Üniversitesi öğrencilerinin oluşturduğu elektrikli araç takımı "EVA TEAM" de yerini aldı.

Mühendislik ve psikoloji alanlarında eğitim alan öğrenciler tarafından 2018 yılında kurulan takım, aynı yıl düzenlenmeye başlayan Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'e geliştirdikleri projelerle katılmaya başladı.

6 kategoride yarıştılar

Bugüne kadar Elektrikli Araç Yarışları, Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışları, Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması (Sabit Kanat ve Döner Kanat Kategorileri), İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışları, Roket Yarışması ve Psikolojide Teknolojik Uygulamalar Yarışması'na özgün projeleriyle katılan takım, 5 yılda 12 ödül kazandı.

EVA TEAM, özellikle Psikoloji bölümü öğretim üyesi ve öğrencileri ile Bilgisayar Mühendisliği öğrencilerinden oluşan psikoloji takımı "EVA PSY" ile katıldığı Psikolojide Teknolojik Uygulamalar Yarışması'nda 1255 takım arasında birinci oldu.

Takımlarda 100'ün üzerinde öğrenci görev alıyor

Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren Elektrikli, Otonom ve İnsansız Araçlar Uygulama ve Araştırma Merkezi (AUTONOM) Müdürü Doç. Dr. Süleyman Baştürk, 2018'de kurulan EVA TEAM'in yaptığı çalışmalarla elde ettiği altyapının, bir uygulama merkezine dönüştüğünü söyledi.

Baştürk, öğrencilerin söz konusu merkezde projelerini geliştirerek TEKNOFEST'teki yarışmalara katıldıklarını ifade ederek, "İlk yılda TÜBİTAK tarafından düzenlenen Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda Türkiye 3'üncüsü olduk, aynı zamanda jüri özel ödülü de kazandık." dedi.

Öğrencilerin elektrikli araçla başlayan projelerinin yıldan yıla katlanarak devam ettiğini vurgulayan Baştürk, şöyle konuştu:

"Elektrikli aracın yanında otonom araç, sonraki yıllarda hem sabit kanat hem de döner kanat kategorisinde insansız hava aracı, insansız su altı aracı projeleri geliştirdik. Roket takımı kurduk, roket yarışmasına katıldık. TEKNOFEST bünyesinde ilk defa yapılan 'Psikolojide Teknolojik Uygulamalar Yarışması'na da katılarak 5'inci yılımızı tamamlamış olduk. Bu süreçte de takımımız, elde ettiği ödüllerle büyük bir başarıya imza attı."

"Öğrencilerimiz üretimde de bizzat çalışıyor"

Baştürk, kendilerine birincilik getiren Psikolojide Teknolojik Uygulamalar Yarışması'na özel geliştirdikleri projeye ilişkin, "Takım bünyesindeki projelerimiz, disiplinler arası çalışmayı gerektiriyor. Psikoloji ve Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden öğrencilerimiz bir araya gelerek kişilerin örtük davranışlarını ölçmeye yönelik bir proje geliştirdi. Kişilerin sözlü davranışının arka planında örtük olarak farklı veya söylemediği bir davranışı yüz, mimik, görüntü ve ses frekansı analiziyle belirlemeye yönelik bir proje ortaya koyarak yazılım geliştirdiler." dedi.

"EVA TEAM" çatısı altında farklı alanlarda oluşturdukları takımların çalışmalara devam ettiğine dikkati çeken Baştürk, şunları kaydetti:

"Bu yıl uydu takımımız var. Siber güvenlik takımı da oluşturuyoruz. Dolayısıyla 10'a yakın takımımız mevcut. Farklı mühendislik alanlarından ve sosyal bilimlerden 100'ün üzerinde öğrencimiz var. Öğrencilerimiz, sadece derslerde gördükleri teorik bilgiyle kalmıyor, bu teorik bilgiyi pratiğe dönüştürüyor. Öğrenciler projelerde sadece tasarım yapmıyor, üretimde de bizzat çalışıyor ve yarışmalarda oldukça güzel başarılar elde ediyor."

Baştürk, söz konusu çalışmalarda yer alan öğrencilerin üniversite sıralarından profesyonel hayata hazırlandığını belirterek, "Bu projelerden yetişen arkadaşlarımız, ülkemizin güzide kurumlarında, AR-GE, savunma ve havacılık firmalarında çok rahat iş bulabiliyorlar." diye konuştu.

"Hem staj hem de iş imkanı elde edebiliyoruz"

Makine Mühendisliği bölümü 3. sınıf öğrencisi, "EVA TEAM" Kaptan Yardımcısı Mehmet Cılız da çok sayıda proje geliştirdiklerini ve geliştirmeye devam edeceklerini söyledi.

Cılız, özellikle siber güvenlik alanında proje çalışmaları sürdürdüklerine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Tüm bu yarışma ve projelerin bize kazancı çok fazla. TEKNOFEST sayesinde de birçok firmayla tanışma fırsatı bularak hem staj hem de iş imkanı elde edebiliyoruz. Ben takımda insansız hava araçları üzerine çalışıyorum. Dolayısıyla mezun olduktan sonra da savunma sanayisinde çalışmayı çok istiyorum. Lise ve üniversite eğitimi alan arkadaşlarımın da bu tarz projelerde yer alması onlar açısından geliştirici olacaktır."

Bilgisayar Mühendisliği bölümü 3. sınıf öğrencisi EVA TEAM Tanıtım ve Sponsorluk Takım Kaptanı Edanur Aktemur da projelerde elde ettikleri başarının, gençlerin imkan sunulduğunda her şeyi yapabileceğinin göstergesi olduğunu dile getirdi.

Aktemur, aynı zamanda insansız su altı sistemleri takımı olan "EVA ROV"un da kaptan yardımcısı olduğunu belirterek, burada insansız su altı sistemlerini geliştirmeye yönelik projeler yürüttüklerini kaydetti.