ELAZIĞ (AA) - Alınan bilgiye göre, Kalekent Mahallesi'nde iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın bıçaklı satırlı kavgaya dönüşmesi üzerine Ercan Y. ile ismi henüz öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Ağır yaralanan Ercan Y, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldığı sırada yolda hayatını kaybetti. Diğer yaralı Palu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı, kaçan 1 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.