ELAZIĞ (AA) - Alınan bilgiye göre, Kalekent Mahallesi'nde iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın bıçaklı satırlı kavgaya dönüşmesi üzerine Ercan Y. ile ismi henüz öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Ercan Y, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldığı sırada yolda hayatını kaybetti. Diğer yaralı Palu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı, kaçan 1 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.