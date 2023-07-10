İSTANBUL - Arnavutköy Belediyesi, Hadımköy İstasyon Meydanı'nda El Emeği Çarşısı projesini hayata geçirerek, Kadın Kültür ve Sanat Merkezi kursiyerlerinin ürettiği el emeği ürünlerinin satışını gerçekleştiriyor. Bu proje kapsamında belediye, Hadımköy İstasyon Meydanı'nda bulunan 10 dükkânı vatandaşlara tahsis etti. Hadımköy İstasyon Mahallesi'nde yer alan El Emeği dükkânları, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri saat 11.00 ile 20.00 arasında hizmet verecek. Arnavutköylü kadınlar, el emeği ile ürettikleri ürünleri bu dükkânlarda satarak aile ekonomisine katkı sağlama imkanı bulacak. El Emeği Çarşısı projesiyle Arnavutköylü kadınlar, becerilerini değerlendirerek kendi işlerini kurma ve aile bütçelerine katkıda bulunma fırsatı elde edecekler.

“Tüm halkımızı bekliyoruz”

Arnavutköy Belediyesi Kadın Kültür ve Sanat Merkezi Koordinatörü Cemile Ar, "Başkanımız Haşim Baltacı'nın talimatlarıyla birlikte Kadın Kültür ve Sanat Merkezi olarak Hadımköy İstasyon Mahallesi'nde bulunan El Emeği Dükkânlarımızı faaliyete sunmuş bulunmaktayız. Dükkânlarımız, cuma, cumartesi ve pazar olmak üzere haftanın üç günü, saat 11.00 ile 20.00 arasında açık bulunacaktır. Arnavutköylü kadınlarımız el emeği ile ürettiği ürünleri satıp aile ekonomisine katkı sağlayacaklar. Hadımköy İstasyon Meydanı'nda bulunan dükkânlarımıza tüm halkımızı bekliyoruz" şeklinde konuştu.

“Bu olanakları belediyemiz sağladı”

Kadın Kültür ve Sanat Merkezi Kursiyerlerinden Zahide Köseoğlu, “Burada gördüğümüz bütün ürünleri, biz Kadın Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kurdele Nakışı Kursu'nda üretiyoruz. Bu olanakları bize belediyemiz sağladı ve ürünlerimizi sergilemek için destek oldu. Amacımız, ürünlerimizi sergileyerek aynı zamanda kazanç elde etmek. Bunun yanı sıra, belediyemizin açmış olduğu carsimarnavutkoy.com adında bir web sitemiz bulunuyor ve orada da ürünlerimizi satıyoruz. Kadın Kültür ve Sanat Merkezi'nde, kendi ekonomik özgürlüğümüzü kazandık” dedi.



HABER: MERVE ELÇİ