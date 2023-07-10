İSTANBUL - Beykoz Belediyesi tarafından ilçenin zengin doğa varlığını ve şifa deposu ıhlamurunu tanıtmak amacıyla düzenlenen festivalle ilçenin unutulmaya yüz tutan ıhlamur festivali geleneği yeniden canlandı. Her yaz 15 Haziran-15 Temmuz tarihleri arasında dallarda çiçek açan ıhlamur bitkisi ilçe sakinleri tarafından toplanarak kış için kurutuluyor. Müdavimleri ıhlamur kokusu almak için şehrin farklı noktalarından ilçenin köyleri, kır kahveleri ve korularına geliyor. İlçede ıhlamur ağaçlarının yoğun olarak çiçek açtığı Çavuşbaşı’nda gerçekleşen festivale Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan iştirak ederek vatandaşların neşesine ortak oldu.

“Beykoz'a özgü değerleri yaşatmayı arzu ediyoruz"

Çiftlik Meydan Parkı’nı dolduran ilçe sakinlerine hitap eden Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, ilçeye özgü değerleri yaşatmak ve canlandırmak, birlik ve beraberliği tesis etmek üzere düzenledikleri festivalin coşkusunu yaşamak üzere uzaktan ve yakından gelen herkese teşekkür ederek katılımcılara güzel bir akşam diledi

Kurutulmuş ıhlamur ikram edildi

Davut Güloğlu Şarkıları Beykoz ormanlarından yayılan enfes ıhlamur kokularının eşlik ettiği alanda Karadeniz Müziği’nin sevilen sesi Davut Güloğlu hayranlarıyla buluştu. Konserinde “Bu Kadar Naz Olur Mu?”, “Dağlar Sessiz”, “Oy Sevdam”, “Hayat Devam Ediyor”, "Dur Orda Dur", "Katula Katula" şarkılarına yer veren sanatçı festivale katılanlara müzik dolu bir yaz akşamı yaşattı. Ege ve Gaga Müzikali TRT Çocuk’un sevilen yapımlarından “Ege ile Gaga” Müzikali’nin sahnelendiği etkinlikte çocuklar, renkli animasyon ve gösterilerle doyasıya eğlendi. Beykoz Belediyesi alan gelen ziyaretçilere kurutulmuş ıhlamur ikram etti.

HABER: MERVE ELÇİ