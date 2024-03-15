Haber: Funda Akosman

Film festivalleri ve vizyon filmlerinin yanı sıra konserler ve sahne performanslarının da vazgeçilmez salonu Atlas 1948, merakla beklenen tiyatro oyunlarına da ev sahipliği yapıyor.

Aksel Bonfil’in kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda oturduğu, Levent Can, Hande Doğandemir ve Erdem Kaynarca’nın birlikte rol aldığı “Eksik” Atlas 1948 Sahnesi’nde izleyiciyle buluşacak. Yapımcılığını Begüm Ertuğrul’un üstlendiği oyunun dekor tasarımı Berçin Mayruk’un, ışık tasarımı Alev Topal’ın, müzikleri ise Tayfun Karatekin’in imzasını taşıyor. Tek perdelik “Eksik”, KADAR’ın ilk tiyatro oyunu olarak Arkas Holding, Jungle Kreatif, Mey|Diageo, Ares Media, Altınyıldız Classics ve BMS Mobilya’nın destekleriyle sahneye konuyor.

Dramatik ama aynı zamanda komik bir aile olma çabasının anlatıldığı oyun; Metin’in annesinin bir trafik kazası sonucu komaya girdiğini haber vermek için babası Kartal’ın yanına, Datça’daki çiftlik evine gelmesiyle başlıyor. Kartal sıcaklardan, Derya ise telefonun çekmemesinden yakınıyor. Metin’in ise tek isteği hayatındaki ilişkileri yoluna koymaktır. Yirmi dört saat içinde her şey tepetaklak olur. İzleyiciler ise kendilerini; geçmişten gelen sırların, aile içi hesaplaşmaların, gidenlerin, kalanların ve zaten hep eksik olanların anlatıldığı bir hikâyenin orta yerinde buluyor.

EKSİK

Datça’da hiçliğin ortasında bir çiftlik evi… Vazgeçmiş bir baba, çabalayan bir oğul ve yorgun bir sevgili... Yılın en sıcak günü…

"Hadi vedalaşalım. Hadi bak geliyor yangın. Ağaçlar gibi yanacağız birazdan."

Yazan ve Yöneten: Aksel Bonfil

Oyuncular: Levent Can, Hande Doğandemir, Erdem Kaynarca

Yapım: Kadar

Yapımcı: Begüm Ertuğrul

Dekor Tasarım: Berçin Mayruk

Işık Tasarım: Alev Topal

Müzik: Tayfun Karatekin

Oyun Asistanı: Çağla Erdoğan

Afiş Fotoğrafları: Emre Yılmaz

Afiş Tasarım: Cem Eskinazi, Gabriel Melcher

Oyun Süresi: Tek perde 80 dakika