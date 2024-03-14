Törene Zafer Algöz, Hüseyin Avni Danyal, Kadir İnanır, Kerem Alışık, Talat Bulut, Bedri Baykam, Kubat, Berhan Şimşek, Gürsel Tekin ve Menderes Samancılar'ın da aralarında bulunduğu ünlü isimler katıldı.

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, yaptığı açıklamada, "Arif Keskiner aslında sinemacı diye bilinir ama Sinema Sevenler Derneği olarak açtığı Çiçek Bar, belki de kültür hayatının bütün insanlarının bir araya geldiği, edebiyat ve sanatın konuşulduğu önemli bir mekandır. Bence bu toprakların yetiştirdiği güzel insan kavramı varsa, bu güzel insan kavramının karşılığını dolduran önemli insanlardan biridir." dedi.

Keskiner'in çok vefakar ve arkadaş canlısı olduğunun altını çizen Kocatürk, şunları kaydetti:

"Bu toprakların değeri olan şiirleri, türküleri ondan güzel kimse okuyamazdı. Ben onun dost meclisinde bulunmaktan ve onun kitaplarını yayınlamaktan dolayı bahtiyarım. İyiliğin ne olduğunu, güzel bir hayat yaşamanın ve güzel insan olarak hayatı sürdürmenin ne olduğunu onda gördüm. Onun için ona veda ederken de bir türkü sözleriyle veda ettim. 'Ölüm var, ayrılık yok' diye biten bir türkü vardı. O anılarımızın en müstesna yerlerinde yaşamaya devam edecek."

Oyuncu Kerem Alışık da Keskiner'in yüreğinde insan sevgisi olduğunu belirterek, "Ruhumuzda çiçekler açtıran bir insandı. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Cenaze namazının ardından uğurlanan Keskiner'in cenazesi, Kilyos Demirciköy Mezarlığı'na defnedildi.