İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kongredeki değişim süreci ile ilgili ilginç bir mesaj verdi.

Basın mensuplarına yaptığı açıklamada seçim sürecini de değerlendiren İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

Mutlak bir öz eleştiri bir muhasebe gerektirir. Bunun yapılması gereken hassas alanlar vardır.Ne yazık ki, 9 yılda üst üste 3 kez seçim kaybettik ve bu seçimlerden sonra da aynı şeyleri yapıp yol yürüme gafletine kapılamayız. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli siyasi partisidir.

Türkiye Cumhuriyetini kuran siyasi partidir. Çok partili döneme geçiş yapan siyasi partidir. Dolayısıyla CHP irtifa kaybedecek bir parti asla olamaz. En üst seviyede, en değerli bir şekilde irdelenmesi şart.Bu genel merkezinden, en ücra köşedeki örgütüne kadar bu muhasebenin şart olduğunun altını çizmek gerekir.

Ben siyasete girdiğim her an itibariyle, toplumun beklentisini çok önde tutan bir süreci yaşadım kendi ruh halimde. Bunu yaşamaya da devam ediyorum, edeceğim de. Her zaman milletimiz, ülkemiz, devletimiz her şeyin önünde durmuştur.

“Topyekün değişim talep ediyorum”

CHP kurul değişikliği ile ilgili önemli mesajlar veren İmamoğlu,

“Değişimin bir kurul, heyet değişimiyle olmayacağının farkındayız. Değişimi sadece ben değil, toplum istiyor. İdeallerim uğruna görev almaktan çekinmem, çekinmedim. Aynı yolda yürüyeceğim. Süreci takip ediyorum.Yoksa değişimin sadece bir kurul, heyet değişimiyle olmayacağını hepimiz biliriz. Değişim ihtiyacını ben tariflemiyorum, bunu toplum tarifliyor, insanlar istiyor.Kulağını buna tıkayarak yol yürümek olmaz. Kulağımızın açık olması, toplumun her kesimini dinlememiz ve her kesimin ne ses çıkarttığını, ne istediğini anlamamız şart.Özellikle ülkemizde çok genç bir nüfusa sahibiz. Yeni gençlerin oluşacağı muazzam bir çocuk nüfusuna sahibiz. Bunların ne istediğini, nasıl bir gelecek arzusunda olduklarını da görmeden siyaset olmaz.” ifadelerini kullandı.

HABER:MERVE ELÇİ