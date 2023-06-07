TBMM

TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında toplanan Genel Kurulda, 30. Meclis Başkanı Seçimi yapılacak.

Gizli oyla yapılacak seçimin birinci ve ikinci turunda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu yani 400 oy, üçüncü turunda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, Başkan seçilecek.

Meclis Başkanlığı seçiminde, AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, Yeşil Sol Parti (YSP) Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı, DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ve Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun yarışacak.

AA