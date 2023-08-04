İSTANBUL

12 Eylül 1980 darbesinden 42 yıl sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) arasında ilk kez toplu sözleşme imzalandı.

Eyüpsultan’daki İSKİ Genel Müdürlük binasında düzenlenen tarihi toplu iş sözleşmesine, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu imza attı.

İmamoğlu toplantının ardından yaptığı açıklamada, “İBB grubunda çalışan 90 bini aşkın çalışanımızın içinde bulunduğu bu ülke durumunun dışında kalmasının mümkün olmadığını bilen bir yöneticiyim. Yani onlar da bu atmosferden en üst seviyede etkilenmektedirler. Bu anlamda sizlerin, siz kıymetli hanımefendilerin, beyefendilerin hem çalışma şartlarını hem de ekonomik durumlarını iyileştirmek için yoğun bir mesai harcadığınızı bilmenizi isterim. Bütün zorluklara rağmen, ülkemizdeki bu zorlukların kamu kurumlarından olan belediyeleri en başta gelir-gider dengesi açısından çok sıkıntılı koşullara sürüklemesine rağmen, bugün Boğaziçi Yönetim A.Ş. ve İstanbul Ulaşım A.Ş.'nin yaklaşık 6 bin 100 çalışanı için toplu iş sözleşmesini imzalayacak olmaktan da çok keyif duyduğumu belirtiyorum.” dedi.

HAFTALIK ÇALIŞMA SAATİ 45 SAATTEN 40 SAATE DÜŞÜRÜLECEK

Haftalık çalışma saatlerinin azalacağını belirten İmamoğlu,”Ekonomik kalemlerde varılan anlaşmanın yanında, çalışma şartlarına ve sosyal hayata dair de bazı kazanımları eklediğimizi ifade etmek isterim. Bunlardan en önemlisi; dünyadaki insani standartlara uyum sağlamak açısından, evrensel uygulamalar hangi standartlarda ise onlara erişmek adına değerli gördüğümüz, haftalık çalışma süresinin 45 saatten 40 saate indirilmesi de mevcut" dedi.

HABER:MERVE ELÇİ