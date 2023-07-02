PEKİN- Ticaret Bakanlığı Yabancı Sermaye Genel Müdür Yardımcısı Wang Ya, bakanlık tarafından düzenlenen “Çin’e Yatırım Yılı” tanıtım etkinliğinde konuştu.



Wang, ulusal ekonomik kalkınma bölgelerinin dünya çapındaki yatırımcılara düşük maliyetli altyapı, yüksek kaliteli üretim faktörlerinin kombinasyonu, mükemmel endüstriyel destek hizmetleri ve birinci sınıf iş ortamı sunduğuna dikkat çekti.

Wang ulusal ekonomik kalkınma bölgelerinde 30 binden fazla yabancı sermayeli işletmenin faaliyet gösterdiğini ve dünyanın en büyük 500 işletmesinden 300’ünün bu bölgelerde bölge merkezi ya da Ar-Ge merkezlerini kurduğunu kaydetti.



Wang ayrıca, “1984 yılında ilk 14 ulusal ekonomik kalkınma bölgesinin kurulmasından bu yana, ulusal ekonomik kalkınma bölgeleri yabancı sermayenin çekilmesinde önemli bir rol oynadı. Geçen yıl bu bölgelerde fiilen kullanılan yabancı sermaye miktarı ve gerçekleştirilen dış ticaret hacmi ayrı ayrı olarak ülkenin toplamlarının yüzde 20’sinden fazlasını oluşturdu. Şu ana kadar ülke genelinde toplam 230 ulusal ekonomik kalkınma bölgesi kuruldu” dedi.



Wang yabancı sermayeli işletmelerin Çin’de uzun vadeli ve istikrarlı bir şekilde gelişmesine destek sağlamak amacıyla politika desteğini arttırmanın yanı sıra verimli ve pragmatik hizmet güvencesi sağlamayı sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

HABER: EMİR YÜCEL