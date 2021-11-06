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Karadeniz'de hamsi bolluğu 

KARADENİZ'de geçen yıl sınırlı miktarda avlanan hamside bu yıl bolluk yaşanıyor. Trabzon’da kilosu 10 ila 15 liradan satılan hamsi vatandaşlarca ilgi görüyor. 

06 Kasım 2021 Cumartesi 13:09
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Karadeniz'de hamsi bolluğu 

Karadenizli balıkçılar, ağlarını denize bırakmayı sürdürüyor. Geçen yıl az miktarda avlanan, sezonun büyük bölümünde ise av yasağı getirilen hamsi bu sezon balıkçıların yüzünü güldürüyor. Bereketli bir av sezonu geçiren balıkçılar, bol miktarda hamsi avlıyor. Trabzon’da kilosu 10 ila 15 liradan satılan hamsi vatandaşlarca ilgi görüyor. Tezgâhlarda istavrit 15 TL, lüfer 70 TL, kalkan 200 TL, sargan 50 TL, barbun 40 TL, mezgit ise 35 ile 65 TL arasında satılıyor.

'BOLCA AVLANIYOR’

Hamsinin ideal boyutlarda ve bol olduğunu belirten balıkçı Mehmetcan Örseloğlu, “Tezgahlarda hamsi bolluğu yaşanıyor. Diğer yıllara nazaran bolca avlanıyor. Umarım bu devam eder. Vatandaşın da bu dönem hem sağlık hem de cep anlamında yiyebilecek olduğu en güzel besin hamsi. Fiyatı çok iyi" dedi.

‘HAMSİ EN İYİ SEZONUNU YAŞIYOR’

Balıkçı Ahmet Çoğalmış ise, “Hamsi son dönemlerin en iyi sezonunu yaşıyor. Hamsi tezgâha erken geldi. Halen daha tezgâhtaki serüveni devam ediyor. Fiyatı hep makul. Halen daha uygun fiyatlarda satılıyor. Oldukça da iyi boyutta. Havalar soğudukça daha da lezzetlenecektir” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KaradenizBalıkHamsi
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