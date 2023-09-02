Haber: Damla Oya Erman

Erken saatlerde, yerel saatle, sembolik bir sütuna tırmanan adam, polis kaynaklarına atıfta bulunan BFMTV'nin bildirdiğine göre, Eyfel Kulesi'nden atladı.

Kulenin işletme şirketi SETE (Société d'Exploitation de la tour Eiffel), adamın siteye girdikten "daha az bir dakika" sonra güvenlik tarafından tespit edildiğini açıkladı. Ancak kulenin müdahale birimi, adamı caydırmak için başarısız oldu ve adam atlayışını gerçekleştirdi.

Paraşüt atlayışının ardından adam, yakındaki bir spor merkezinin çatısına indi ve polis tarafından gözaltına alındı.

SETE, Perşembe günkü olayın ardından şikayette bulundu ve açıklamalarında bu tür "sorumsuz eylemleri" kınadı. Ayrıca, bu tür davranışların yapı üzerinde veya altında çalışanları tehlikeye attığını belirtti.

Olay nedeniyle kule, Perşembe sabahı açılmak için hafif bir gecikme yaşadı.

Bu olayın öncesinde ise geçen hafta içinde yaşanan güvenlik olayları vardı. Pazartesi günü, iki Amerikalı adamın sarhoş bir gece geçirmeleri sonucu kulede mahsur kaldıkları bildirildi.

İkinci olay ise Cumartesi günü gerçekleşti ve kule bir bomba tehdidi nedeniyle birkaç saat boyunca tahliye edildi. Kule, bu son olaylarla birlikte güvenlik endişeleriyle mücadele etmeye devam ediyor.