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YÜZ YÜZE EĞİTİME 35 BİN MASKE VE HİJYEN SETİ DESTEĞİ…

Yüz yüze eğitimde yeni aşamaya geçilmesinin ardından İznik Belediye Başkanlığı okullara 35 bin maske ile hijyen seti desteğinde bulundu.

13 Ekim 2020 Salı 15:35
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YÜZ YÜZE EĞİTİME 35 BİN MASKE VE HİJYEN SETİ DESTEĞİ…

HABER: MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Yüz yüze eğitimde ilk aşamada ana okulu ve birinci sınıflara fırsat tanınmıştı. Bugün ise 2, 3, 4, 8 ve 12'nci sınıflar ders başı yaparak ve okullarına, sınıflarına, sıralarına, öğretmenlerine ve arkadaşlarına kavuştu. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Asil ilçede ki tüm liselere tek tek gezerek maskeleri teslim ettiler. Başkan Kağan Mehmet Usta “Yüz yüze eğitimde bugün yeni bir süreç başladı.Bizlerde bu zor süreçte ilk günden itibaren eğitime, okullarımıza ve öğrenci ve öğretmenlerimize desteğimizi aralıksız sürdürüyoruz.Bugün de toplamda 35 bin maske ile hijyen setini ilkokul ve liselerimize teslim ediyoruz.Rabbim bu pandemi sürecini bir an önce hayırlısıyla bitirmeyi nasip eylesin” dedi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Asil ise konuşmasında “Bu zor pandemi döneminin ilk günlerinden itibaren İznik Belediyemiz bizleri yalnız bırakmadı. Bu süreç ile ilgili dezenfektan, maske ve temizlik destekleriyle her zaman yanımızda oldular. Bugün de  35 bin maske ile hijyen setini ilkokul ve liselerimize Başkanımız ile birlikte teslim ediyoruz.Tüm okullarımız adına Belediye Başkanımız’a teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi. Yakşalık 7 milyona yakın öğrencinin tekrar okullarıyla buluştuğu yüz yüze eğitim, haftada iki gün olacak. Haftada 2 gün yüz yüze eğitim sebebiyle sınıf mevcutları da 2'ye bölündü. İlk grup Pazartesi ve Salı okula giderken ikinci grup Perşembe ve Cuma yüz yüze eğitimden yararlanacak. Böylelikle seyrekleşen sınıflarda her sıraya bir öğrenci oturacak ve yanında kimse olmayacak.

Önce Vatan Gazetesi

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YÜZ YÜZE EĞİTİME 35 BİN MASKE VE HİJYEN SETİ DESTEĞİ…Mustafa Yıldız
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