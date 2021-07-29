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Yurt dışı eğitiminde Ukrayna’ya talep yüzde 500 arttı

29 Temmuz 2021 Perşembe 13:43
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Yurt dışı eğitiminde Ukrayna’ya talep yüzde 500 arttı

İSTANBUL - Eğitim danışmanı Berkan Ülker, son 10 yılda Türkiye’deki öğrencilerin Ukrayna’daki üniversite eğitimine olan talebinin yüzde 500 oranında arttığını söyledi.


 

500’e yakın üniversiteye ev sahipliği yapan Ukrayna, yurt dışından gelen öğrencilere tıptan diş hekimliğine, uçak mühendisliğinden mimarlığa kadar birçok dalda eğitim imkanı sağlıyor. Avrupa Birliği’ne tam üyelik sürecinde olan ülkenin uluslararası eğitimdeki payının her geçen gün arttığını belirten Everest Eğitim Kurucusu Berkan Ülker, “11 yıldır yurt dışı eğitimi alanında faaliyet gösteriyoruz. Türk öğrencilerin Ukrayna’da üniversite okuma talebi son 10 yılda yüzde 500 oranında bir artış gösterdi. Bu gelişmede iki ülke arasındaki iyi ilişkiler, ticaret hacmindeki artışın önemli bir rolü olduğunu söyleyebiliriz” dedi.


 

TÜRKİYE’DEKİ ÖĞRENCİLER UKRAYNA’DA İSTEDİĞİ BÖLÜMÜ OKUYABİLİYOR


 

AB tam üyelik sürecindeki Ukrayna’da üniversite eğitimin bu kadar popüler hale gelmesinde başka faktörlerin de etkili olduğunun altını çizen Ülker, “Türkiye’deki öğrenciler Ukrayna’da istediği bölümü okuyabilir. Üniversite eğitiminde İngilizce ve Ukraynaca şeklinde iki dil seçenek bulunuyor. Ukrayna üniversiteleri tüm Avrupa Birliği ve YÖK tarafından tanınmaktadır. Üniversitelerinden başarıyla mezun olan öğrenciler, Türkiye’de rahatlıkla denklik alabiliyor. Bunun yanı sıra Ukrayna Üniversitelerinde okuyan öğrencilerin Türkiye’deki üniversitelere yatay geçiş hakkı bulunuyor. Ukrayna 77 bin yabancı öğrenciye ev sahipliği yaparken LYS, YGS puan şartı aranmaksızın sadece lise diploması ile her bölüme öğrenci kabul ediyor” diye konuştu.


 

DENİZCİLİK VE HAVACILIK EĞİTİMİNDE KENDİ KANITLAMIŞ BİR ÜLKE


 

Ukrayna’nın denizcilik ve havacılık eğitiminde tüm dünyada kendini kanıtlamış bir ülke olduğunu vurgulayan Ülker, dünyanın en büyük uçağı Antonov’un Ukrayna yapımı olduğunu ifade etti.


 

Ülkede yıllık eğitim ücretlerinin sağlık alanında 3-5 bin dolar, diğer bölümlerde ise bin 500 - 2 bin 500 dolar arasında değiştiğini kaydeden Ülker, Ukrayna’da yükseköğretime büyük önem verildiğini sözlerine ekledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yurt Dışı EğitimiUkrayna
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