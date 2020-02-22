Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Yükseköğretimdeki öğrenci sayısı 8 milyonu aştı
Yükseköğretimdeki öğrenci sayısı 8 milyonu...
Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 1'i ağır, 2 yaralı
Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 1'i ağır,...
Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor: 1-0
Demir Grup Sivasspor - Aytemiz...
Türkiye - Hollanda: 65-72
Türkiye - Hollanda: 65-72
Adana'da 'Banker Bilo' filmi gerçek oldu
Adana'da 'Banker Bilo' filmi gerçek...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Yükseköğretimdeki öğrenci sayısı 8 milyonu aştı

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu'nun (YÖK) üç ayda bir yayınladığı 'Yüksek Öğretim' dergisinde yer alan verilere göre, Türk yükseköğretim sistemindeki öğrenci sayısı, 8 milyon 76 bin 615'e ulaştı.

22 Şubat 2020 Cumartesi 11:19
0 Okunma
Yükseköğretimdeki öğrenci sayısı 8 milyonu aştı

ANKARA - Yüksek Öğretim dergisinin son sayısında, Ocak 2020 itibariyle Türk yükseköğretimine ilişkin güncel veriler yayınlanırken, yükseköğretim sisteminin sayılarla mevcut fotoğrafı çekildi. Yükseköğretim kurumu sayısı 202'si üniversite, 5'i vakıf meslek yüksekokulu olmak üzere toplam 207 olarak açıklanırken, 129'unu devlet üniversiteleri, 73'ünü ise vakıf üniversitesi oluşturdu.

ERKEK PROFESÖR SAYISI, KADINLARIN 2 KATI

Öğretim elemanı sayısı 170 bin 561'e yükselirken, öğretim elemanlarının 144 bin 809'unun devlet üniversitelerinde, 25 bin 752'sinin ise vakıf üniversitelerinde çalıştığı belirtildi. Öğretim elemanları sayısı cinsiyete göre '93 bin 893'ü erkek, 76 bin 668'i kadın' şeklinde dağılırken, erkekler toplam sayının yüzde 55'ini oluşturdu. Yükseköğretim sisteminde yer alan 27 bin 861 profesör arasında erkeklerin çoğunluğu oluşturması dikkat çekti. 18 bin 962 erkek profesöre karşılık, kadın profesör sayısı 8 bin 899'da kaldı. Doçent sayısı 9 bin 869'u erkek, 6 bin 514'ü kadın olmak üzere toplam 16 bin 383 olurken, 40 bin 231 doktoralı öğretim üyesinden 22 bin 533'ünü erkekler, 17 bin 698'ini kadınlar oluşturdu.

YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİNDE KADINLAR VAR

Yükseköğretimde kadınların erkekleri geçtiği alanlar ise öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi sayıları olarak tespit edildi. Öğretim görevlisi sayısı 18 bin 602'si kadın, 18 bin 382'si erkek, toplam 36 bin 984'e ulaşırken, kadın- erkek dağılımının birbirine en yakın görüldüğü alan olmasıyla ön plana çıktı. Toplam araştırma görevlisi sayısı 49 bin 102 olurken, bu sayının 24 bin 955'i kadınlar, 24 bin 147'si de erkeklerden oluştu.

ÖĞRENCİ SAYISI AVRUPA'DA İLK SIRADA

Ocak 2020 itibariyle yükseköğretimdeki öğrenci sayısı, açık öğretim fakültesi dahil 8 milyon 76 bin 615'e ulaştı. Bu sayı ile Türkiye, Avrupa'daki yükseköğretim alanında ilk sırayı yakalarken, toplam sayının 3 milyon 887 bin 135'i kız, 4 milyon 189 bin 480'i ise erkek öğrencilerden oluştu. Öğrencilerin devlet ve vakıf üniversitelerine dağılımına bakıldığında ise 7 milyon 445 bin 530 öğrencinin devlet, 619 bin 793 öğrencinin ise vakıf üniversitelerinde eğitim gördükleri belirlendi. Devlet üniversitelerindeki öğrenci sayıları; 4 milyon 216 bin 377'si lisans, 2 milyon 894 bin 643'ü ön lisans, 244 bin 776'sı yüksek lisans ve 89 bin 734'ü doktora öğrencisi olarak sıralandı. Meslek yüksekokulundaki öğrenci sayısı 1 milyon 9 bin 812 olurken, 570 bin 514 erkek öğrenci toplamın yüzde 56,4'üne denk düştü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
YÖKEğitimöğrenci
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Selçuk'tan, 20 bin öğretmen ataması paylaşımı
Bakan Selçuk'tan, 20 bin öğretmen ataması paylaşımı
Avrasya Yükseköğretim Zirvesi başlıyor
Avrasya Yükseköğretim Zirvesi başlıyor
Eğitime kar engeli
Eğitime kar engeli
Çorum Valisi'nden öğrencilere: Lütfen kar tatili mesajı atmayın
Çorum Valisi'nden öğrencilere: Lütfen kar tatili mesajı atmayın
Bakan Selçuk: EBA ile eşit öğrenme ve öğretme imkanı sağladık
Bakan Selçuk: EBA ile eşit öğrenme ve öğretme imkanı sağladık
Nerelerde kar tatili var?
Nerelerde kar tatili var?
Amerikalı profesör 112 ülke gezdi Türkiye’ye yerleşti
Amerikalı profesör 112 ülke gezdi Türkiye’ye yerleşti
Bakan Selçuk: Sınav baskısı azaltılacak
Bakan Selçuk: Sınav baskısı azaltılacak
MEB, deprem bölgesindeki çocuklara yönelik psikososyal destek eğitimini sürdürüyor
MEB, deprem bölgesindeki çocuklara yönelik psikososyal destek eğitimini sürdürüyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit



    ofis taşımacılığı