Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Yoksulluğa karşı çalışmalarda ilk sıraya yerleştiler
Yoksulluğa karşı çalışmalarda ilk sıraya...
Alanyasporlu Sural için anma töreni
Alanyasporlu Sural için anma töreni
Bayramda el öperek riskli grubu tehlikeye atabiliriz
Bayramda el öperek riskli grubu...
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Hafter' açıklaması
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Hafter' açıklaması
ABD’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 59 bini geçti
ABD’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 59...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Yoksulluğa karşı çalışmalarda ilk sıraya yerleştiler

Times Higher Education'ın üniversitelerin 2020 yılındaki etki güçlerine göre düzenlediği sıralamada İstanbul Aydın Üniversitesi, 'yoksulluğa karşı çalışmalar' alanında Türkiye'deki vakıf üniversiteleri arasında zirvede yer aldı.

29 Nisan 2020 Çarşamba 15:18
0 Okunma
Yoksulluğa karşı çalışmalarda ilk sıraya yerleştiler

İSTANBUL - Times Higher Education (THE), 2020 dünyanın en iyi üniversitelerini 'etki güçlerine' göre sıraladı. Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini temel alan sıralamada, üniversitelerin toplumsal, çevre ve sosyal gelişme üzerindeki etkileri ölçüldü. Genel sıralamada 85 ülkeden 800’ye yakın üniversiteye yer verildi. İstanbul Aydın Üniversitesi, 'Yoksulluğa Karşı Çalışmalar' alanında Türkiye’de vakıf üniversiteleri arasında birinci oldu ve dünyada ilk 200 üniversite arasında yer aldı. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Gelişme Hedefleri dahilindeki 17 kriter baz alınarak verilerin değerlendirildiği 'etki sıralamaları', dünyanın en saygın Uluslararası Yükseköğretim Derecelendirme Kuruluşu olan Times Higher Education tarafından gerçekleştirildi. Sıralamanın amacı ise üniversitelerin toplumsal etkilerini ölçmek.

İstanbul Aydın Üniversitesi, 'Yoksulluğa Karşı Çalışmalar' alanında Türkiye'de vakıf üniversiteleri arasında birinci oldu ve dünyada ilk 200 üniversite arasında yer aldı. 'Temiz enerji' alanında da vakıf üniversiteleri arasında ikinci olan ve 'iş birliği hedefleri’ alanında ilk üçe giren İstanbul Aydın Üniversitesi dünya sıralamasında bu alanda da ilk 200 arasında yer aldı.

DOÇ. DR. AYDIN: ÜNİVERSİTELERİMİZ KENDİLERİNİ TOPLUMDAN SOYUTLAYAMAZ

İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, THE tarafından yapılan bu değerlendirmede alınan derecenin onur verici olduğunu belirterek, "Bilim yuvaları üniversiteler, geleceğimizin teminatları gençlerimizi yetiştirmekle birlikte aynı zamanda bilginin üretildiği yerlerdir. Üniversitelerimiz içinde bulundukları toplumdan kendilerini soyutlayamazlar ve ülkenin sorunlarına kayıtsız kalmamalılar. Yaşadığımız dünya, nüfus artışı, iklim değişikliği, açlık sorunu, çevresel sorunlar ve bugün küresel ölçekte yaşadığımız pandemi gibi pek çok problemle karşı karşıyadır. Sorunlar kim tarafından yaratılırsa yaratılsın, çözüm tüm bireylerin sorumluluğudur. Üniversitelerimizin de bu anlamda küresel sorunların çözümüne yönelik en büyük umut olduğunu düşünmekteyim. Bu anlamda İAÜ Ailesi olarak, “Yoksulluğa Karşı Çalışmalar” alanında Türkiye’de vakıf üniversiteleri arasında birinci olmak, “Temiz Enerji” alanında da ikinci sırada yer almak bizleri onurlandırdı” dedi.

TİMES HİGHER EDUCATİON ETKİLİLİK SIRALAMASI HAKKINDA

Times Yüksek Öğrenim-Etki Sıralaması, üniversiteleri Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine göre değerlendiren performans sıralaması. Bu derecelendirme üniversiteleri araştırma performansına göre sıralayan yaygın sıralamalardan farklı olarak toplumsal etkiyi ölçümlemekte. Sıralama 2020 yılında ikinci kez düzenlenmiş, değerlendirmeye 86 ülkeden toplam yaklaşık 800 üniversite katıldı. Sıralama 2020 yılında 86 ülkeden toplam yaklaşık 800 üniversitenin katılımıyla ikinci kez düzenlendi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Times Higher Educationİstanbul Aydın ÜniversitesiYoksulluğa Karşı çalışmalar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MEB: ADES'i son 1 ayda kullanan öğrenci sayısı 828 bin oldu
MEB: ADES'i son 1 ayda kullanan öğrenci sayısı 828 bin oldu
Yeni öğretim dönemi kayıtları online devam ediyor
Yeni öğretim dönemi kayıtları online devam ediyor
Lise öğrencileri için 2'nci soru destek paketi
Lise öğrencileri için 2'nci soru destek paketi
Lise ve üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere online dersler başladı
Lise ve üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere online dersler başladı
Bakan Selçuk'tan öğrencilere '23 Nisan' hediyesi kitap
Bakan Selçuk'tan öğrencilere '23 Nisan' hediyesi kitap
3 haftada online eğitim süresi 6 milyon 573 bin dakikayı geçti
3 haftada online eğitim süresi 6 milyon 573 bin dakikayı geçti
MEB'den 23 Nisan'a özel '100'üncü Yıl Marşı'
MEB'den 23 Nisan'a özel '100'üncü Yıl Marşı'
Bakan Selçuk'tan önemli açıklamalar
Bakan Selçuk'tan önemli açıklamalar
Türkiye için ilk defa uygulanacak
Türkiye için ilk defa uygulanacak

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı