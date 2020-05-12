Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Sağlık Bakanlığı'ndan YÖK'e sınav uyarısı
Sağlık Bakanlığı'ndan YÖK'e sınav uyarısı
Bakan Koca'dan AVM uyarısı
Bakan Koca'dan AVM uyarısı
Cumhurbaşkanlığı'ndan 'Evde Bayram Konserleri'
Cumhurbaşkanlığı'ndan 'Evde Bayram Konserleri'
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten muhalefete eleştiri
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten muhalefete...
Türkiye Voleybol Ligleri tescil edildi!
Türkiye Voleybol Ligleri tescil edildi!
İş fırsatları için hemen tıkla!

YÖK'ten flaş açıklama

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, "Salgın süreci ve Sağlık Bakanlığının görüşlerine ilişkin değerlendirmelerimiz neticesinde üniversitelerimizde dönem sonu sınavları ile bu eğitim ve öğretim yılına ait diğer bütün sınavların 'yüz yüze gerçekleştirilmemesine' karar verdik" dedi.

12 Mayıs 2020 Salı 09:10
0 Okunma
YÖK'ten flaş açıklama

YÖK Başkanı Saraç,Twitter hesabından üniversitelerde yapılacak olan sınavlar konusunda açıklamada bulundu. Saraç, önemli bir karar aldıklarını belirttiği açıklamasında şu ifadelere yerdi:

"Salgın süreci ve Sağlık Bakanlığının görüşlerine ilişkin değerlendirmelerimiz neticesinde üniversitelerimizde dönem sonu sınavları ile bu eğitim ve öğretim yılına ait diğer bütün sınavların 'yüz yüze gerçekleştirilmemesine' karar verdik. Üniversitelerimizdeki sınavlar, şeffaf ve denetlenebilir olma şartıyla, 'dijital imkanlar' veya 'ödev, proje gibi alternatif yöntemler uygulanarak' yapılacak. Buna ilişkin ek duyuruları üniversitelerinizden takip edebilirsiniz. Bu süreci rektörlerimizle birlikte 'öğrenci merkezli' götürmeye ve değerli öğrencilerimizin salgından en az şekilde etkilenmesine çalışıyoruz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
YÖKSınavYekta Saraç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maskeli sınav için uzmanından nefes egzersizi
Maskeli sınav için uzmanından nefes egzersizi
Bakan Selçuk: Amaç ders isimlerini değiştirmek değil, ilgiyi artırmak
Bakan Selçuk: Amaç ders isimlerini değiştirmek değil, ilgiyi artırmak
'Bir Dünya Seyyahı Evliya Çelebi’ paneli yapılacak
'Bir Dünya Seyyahı Evliya Çelebi’ paneli yapılacak
Bakan Selçuk: Yazın okul yok, doyasıya oynamak var
Bakan Selçuk: Yazın okul yok, doyasıya oynamak var
8 milyonu bulan öğrenci sayımızla Avrupa'da birinciyiz
8 milyonu bulan öğrenci sayımızla Avrupa'da birinciyiz
Darüşşafaka giriş sınavı 28 Haziran’a ertelendi
Darüşşafaka giriş sınavı 28 Haziran’a ertelendi
LGS başvuru kılavuzu güncellendi
LGS başvuru kılavuzu güncellendi
Uzmanından öğrencilere tavsiye
Uzmanından öğrencilere tavsiye
YÖK: 180 baraj puanı 170'e çekildi
YÖK: 180 baraj puanı 170'e çekildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı