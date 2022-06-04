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YÖK logosu Dünya Çevre Günü'ne özel yeşile çevrildi

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) logosu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası nedeniyle ilk kez kırmızıdan yeşil renge çevrildi.

04 Haziran 2022 Cumartesi 13:47
YÖK logosu Dünya Çevre Günü'ne özel yeşile çevrildi

YÖK logosu, daha çevreci, daha temiz, daha yeşil bir Türkiye hedefine dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla Türkiye Çevre Haftası ve Dünya Çevre Günü’ne özel, kuruluşundan bu yana ilk kez değiştirilerek tüm sosyal medya mecralarında yeşil renkte kullanıldı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, kırmızıdan yeşile dönen YÖK logosunu Twitter hesabından paylaştı. Özvar, gençlere seslenerek, "Sevgili gençler; ormanlarımıza, denizlerimize, doğamıza ve çevremize hep birlikte daha fazla özen göstermeliyiz. Bu konuda tüm üniversitelerimizde yapılacak çalışmaların, gerçekleştirilecek etkinliklerin destekçisi olmaya devam edeceğimizi bilmenizi istiyorum" dedi.

Özvar, bu kapsamda üniversitelerin 'sıfır atık' üreterek, doğayla uyumlu ve yeşil dokunun hakim olduğu projeleri hayata geçirmesini ve kendi temiz enerjisini kendisi üretecek kampüsler oluşturmasını değerli bulduğuna dikkat çekerek, "Üniversitelerimizi gelecek nesillere yaşanabilir, yeşil bir dünya bırakmak için tüm paydaşlarıyla iş birliği içinde hareket etmeye ve daha çok gayret göstermeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dünya Çevre GünüYÖKLogo
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