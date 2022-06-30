Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 28
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.375,85
ALTIN
966,90
DOLAR
16,67
STERLİN
20,21
EURO
17,35
Amasya Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
Amasya Üniversitesi Sözleşmeli personel...
İnönü Üniversitesi 165 Sözleşmeli Personel alıyor
İnönü Üniversitesi 165 Sözleşmeli...
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim...
İstanbul Üniversitesi 38 Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Üniversitesi 38 Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

YÖK Başkanı Özvar: Engelsiz eğitim için projeler geliştiriyoruz

30 Haziran 2022 Perşembe 13:56
YÖK Başkanı Özvar: Engelsiz eğitim için projeler geliştiriyoruz

ANKARA - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 'Engelsiz Üniversite Ödül Töreni'nde "Engelli öğrencilere engelsiz bir eğitim ve öğretim ortamı sunmak, sosyal ve kültürel faaliyetlere daha fazla katılımlarını sağlamak için teşvik edici çalışmalar ve projeler geliştirmeye çalışıyoruz" dedi.

Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK'te düzenlenen '2022 Yılı Engelsiz Üniversite Ödül Töreni'nde, geliştirdikleri projelerle 'engelsiz üniversite bayrağı' ve 'program nişanı' alan üniversitelere ödüllerini verdi. YÖK Başkanı Özvar, yükseköğretim sisteminde bugün itibarıyla 8,5 milyona yakın öğrenci, farklı engel düzeylerindeki öğrenci sayısının ise 50 bin civarında olduğunu kaydetti. Özvar, "Bu sayı yükseköğretim sistemimizdeki öğrencilerin yaklaşık yüzde 0,6’sını teşkil etmektedir. Yükseköğretimin her kademesinde farklı engel gruplarına dahil toplam 50 bin öğrencimizin bulunduğu göz önüne alındığında YÖK olarak bu alanda yürüttüğümüz çalışmaların ne kadar önemli olduğu daha iyi anlaşılacaktır" dedi.

Erol Özvar, YÖK’ün tüm öğrencilerin yükseköğretime erişimini önemsediğini aktararak, "Engelli öğrencilere engelsiz bir eğitim ve öğretim ortamı sunmak, sosyal ve kültürel faaliyetlere daha fazla katılımlarını sağlamak için teşvik edici çalışmalar ve projeler geliştirmeye çalışıyoruz. Bildiğiniz üzere engelli öğrencilerimizin eğitim ve öğretimin yanında ayrıca sosyal ve kültürel faaliyetlere de katılımına destek olmak, gerekli uyarlamaların, alt yapının ve donanımların sağlanması ve üniversitelerimizde engelsiz bir ekosistemin oluşturulmasını teşvik etmek üzere 2018 yılından bu yana 'Engelsiz Üniversite Ödülleri' vermekteyiz. Bu ödüller vesilesi ile engelli bireylerin yükseköğretime tam, etkin ve eşit katılımını sağlamak amacıyla yükseköğretim kurumlarımız tarafından gerçekleştirilen çalışmalar da ayrıca bizleri mutlu ediyor" diye konuştu.

'Engelsiz Üniversite Ödülleri' için 114 üniversiteden toplam 1074 başvuru yapıldığını aktaran YÖK Başkanı Özvar, 12 üniversiteye toplam 43 'program nişanı', 84 üniversiteye toplam 384 'bayrak' verildiğini söyledi. Özvar, "Bu bayraklardan 226’sı mekanda erişilebilirliğe verilen 'turuncu bayrak', 105’i eğitimde erişilebilirliğe verilen 'yeşil bayrak' ve 53’ü de sosyokültürel faaliyetlerde erişilebilirliğe verilen 'mavi bayrak' olmuştur" dedi.

Bayrak sayısına göre ödül alan üniversiteler; sırasıyla Aksaray Üniversitesi (29 bayrak), Sakarya üniversitesi (27 bayrak), Mersin Üniversitesi (21 bayrak) oldu. Nişan alan üniversiteler de Ege Üniversitesi (8 nişan), Dokuz Eylül Üniversitesi (7 nişan) ve Başkent Üniversitesi ile Sakarya Üniversitesi (5 nişan) oldu. 

YÖK Başkanı Özvar, konuşmasının ardından ödül alan üniversite rektörlerine plaketlerini verdi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
YÖK Başkanı ÖzvarEngelsiz EğitimProje
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LGS sonuçları açıklandı
LGS sonuçları açıklandı
20 bin öğretmen için atama takvimi açıklandı
20 bin öğretmen için atama takvimi açıklandı
Bakan Özer: İngilizce ve Arapça destekleme kursları açacağız
Bakan Özer: İngilizce ve Arapça destekleme kursları açacağız
Bakan Özer: Öğretmen ataması 2022 yılında olacak
Bakan Özer: Öğretmen ataması 2022 yılında olacak
Milli Eğitim Bakanı Özer: 2021'in sonu itibariyle ülkemizde kütüphanesiz okul yok
Milli Eğitim Bakanı Özer: 2021'in sonu itibariyle ülkemizde kütüphanesiz okul yok
Bakan Özer: Öğretmenlerimizin eğitimi için 292 milyon bütçe ayırdık
Bakan Özer: Öğretmenlerimizin eğitimi için 292 milyon bütçe ayırdık
YÖK Başkanı Özvar: Barajı kaldırdık ama başarı sıralaması şartı devam ediyor
YÖK Başkanı Özvar: Barajı kaldırdık ama başarı sıralaması şartı devam ediyor
Kimliği yanında olmadığı için sınava giremedi
Kimliği yanında olmadığı için sınava giremedi
YKS'nin ilk günü böyle geçti
YKS'nin ilk günü böyle geçti

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول