YÖK Atlas, üniversite tercihi yapacak adaylar için güncellendi

ANKARA - 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) YKS Tercih Klavuzu’nu internet sitesinde yayımladı. Adaylar tercihlerini, 06-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında online başvuruyla yapacak. Tercih döneminin başlamasıyla birlikte YÖK de, üniversite ve bölüm tercihinde bulunacak adayların daha bilinçli karar vermesini sağlamayı amaçlayan YÖK Atlas’ı güncelleyerek 'https://yokatlas.yok.gov.tr' internet adresinde öğrencilerin hizmetine sundu.



'ÜNİVERSİTELERİMİZ' MODÜLÜ EKLENDİ



YÖK’ten yapılan açıklamada, adaylara adeta kariyer rehberliği hizmeti sunan YÖK Atlas’ın hizmete açıldığı 10 Mart 2016 tarihinden bugüne 31 milyon kişi tarafından kullanıldığı belirtildi. 2017, 2018 ve 2019-YKS tercih döneminde de yoğunlukla başvurulan en önemli bilgi ve rehberlik kaynağı olan YÖK Atlas’a bu sene ‘Üniversitelerimiz’ adlı yeni bir modül daha eklendiği bildirildi. Üniversitelerimiz modülünde, Türkiye'deki her bir üniversitenin öğrenci ve öğretim elamanı sayılarının yanında kuruluş yılı, resmî web sitesi, sosyal medya linkleri, iletişim bilgileri, spor tesisleri, spor takımları, öğrenci toplulukları, yurt kapasitesi, laboratuvar sayıları ve yüzölçümleri bilgilerine erişilebiliyor. YÖK Atlas’ta yer alan ‘meslek atlası’ ve ‘tercih listesi’ modülleri de adaylara tercih işlemlerinde kolaylık sağlayacak. Adaylar ‘meslek Atlası’ modülünde, ÖSYM'nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan devlet, vakıf, KKTC ve yabancı üniversitelerde yer alan lisans ve önlisans programları ile ilgili meslek bazında, kontenjan, yerleşme ve tercih edilme bilgilerinin detaylarına ulaşabilecek.



YÖK Atlas kullanıcıları, basit bir üyelik adımı sonrasında, 2020 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan programlardan en fazla 50 tanesini tercih listelerine ekleyebilecek.