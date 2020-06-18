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YÖK, 22 tematik alanda doktora bursu verecek

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), koronavirüs sürecindeki yeni koşulları ve ihtiyaçları dikkate alarak belirlediği 22 tematik alanda doktora bursu verecek.

18 Haziran 2020 Perşembe 08:29
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YÖK, 22 tematik alanda doktora bursu verecek
YÖK'ten, 100/2000 YÖK Doktora Burs Projesi 'pandemi özel çağrısı' hakkında yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu öncelikli alanlarda doktoralı insan kaynağını yetiştirme amacıyla 2016-2017 eğitim öğretim yılı bahar döneminde başlatılan proje kapsamında hali hazırda eğitim gören 5 bine yakın doktora öğrencisi bulunduğu ifade edildi. Koronavirüs salgını ile mücadelede, özellikle 'aşı ve ilaç' çalışmalarında YÖK 100/2000 doktora bursiyerlerinin de büyük katkı sunduğu belirtilerek "Hali hazırda devam eden küresel salgın sürecindeki yeni koşullar ve ihtiyaçlar dikkate alınarak proje kapsamında salgın odaklı 22 alan belirlenerek 100/2000 YÖK Doktora Bursu Pandemi Dönemi Özel Çağrısı’na çıkılmıştır" denildi.

'AŞI VE İLAÇ ÇALIŞMALARI İÇİN DOKTORA BURSU'

Doktora bursu verilecek alanlarla ilgili, "YÖK tarafından, ülkemizde özellikle salgına yönelik ihtiyaç duyulan alanların tespiti neticesinde çıkılan pandemi dönemi özel çağrısında 'aşı çalışmaları, ilaç çalışmaları, enfeksiyon hastalıkları ve immünoloji, koruyucu tıbbi malzemeler (tasarım/üretim/tedarik), biyomedikal teknoloji ve ekipmanlar (tasarım/üretim/tedarik), uzaktan eğitim uygulamaları (sanal laboratuvar uygulamaları, eğitim ve öğretimde dijital oyun teknolojileri dahil), uzaktan çalışma yöntemleri, istihdam ve iş modelleri, bireysel ve toplumsal psikoloji, halk sağlığı (klinik epidemiyoloji, bioistatistik, sağlık politikaları ve idaresi), sağlıklı beslenme ve sağlık yaşam, dijital platformlar ve sosyal medya (sosyal medya yönetimi dahil) ve gıda üretim ve tüketim zincirleri' gibi alanlar yer almaktadır. Doktora adayları, 100/2000 YÖK Doktora Bursu Pandemi Dönemi Özel Çağrısı'na ilişkin https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/DuyuruDetay.aspx?did=986  adresi üzerinden detaylı bilgiye ulaşabilecek" ifadelerine yer verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
YÖKBursDoktoraTematikAşıIlaç
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