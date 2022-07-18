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YKS sonuçları açıklandı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Adaylar, sonuçları ÖSYM'nin 'sonuc.osym.gov.tr' sayfasından öğrenebilecek.

18 Temmuz 2022 Pazartesi 08:49
YKS sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Prof.Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından paylaştığı mesajda YKS 2022 sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Aygün, açıklamasında "18-19 Haziran 2022 eğitimde sınavları gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretimöğretim Kurumları (2022-YKS) http:// sonuc.osym.gov.tr internet sayfamızdan açıkladık. Sonuçların adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.(DHA)

Tercihler, 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihlerinin 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında yapabileceğini açıkladı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız. 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÖSYMMEBYKSSınavSonuçöğrenci
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