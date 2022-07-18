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YKS'de AYT eşit ağırlık birincisi, İzmirli Selin oldu 

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) 18-19 Haziran'da yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları açıklandı. İzmir'de yaşayan Selin Aşıkiraz (18), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumunda eşit ağırlıkta birinci oldu.

18 Temmuz 2022 Pazartesi 17:50
YKS'de AYT eşit ağırlık birincisi, İzmirli Selin oldu 

İzmir'de yaşayan mali müşavir Sermin Aşıkiraz ve bilgisayar mühendisi Serdar Aşıkiraz'ın tek çocuğu olan, İzmir Atatürk Lisesi'nden mezun Selin Aşıkiraz, 2022-YKS eşit ağırlık Türkiye birincisi oldu. Sınava düzenli hazırlandığını söyleyen Aşıkiraz, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde öğrenim görmek istediğini belirterek, "Bu yıl yoğun geçti ama 11'inci sınıftayken karantinada çalışmaya başladım. Bu yıl da devam ettim. Dershaneye de gidiyordum. İddialıydım ama hiç birinci olamamıştım. Sorular geçen yıla göre daha kolaydı. Sözel bölüm biraz daha zordu. Özellikle Türkçe de zorlandım. Türkçe'de 1 yanlış, sosyal bilimler ve matematikte hepsini doğru, fende ise 2 yanlış yaptım" dedi.

'SÜREKLİ DERS YERİNE DENGELEMEK LAZIM'

Gelecek yıl sınava girecek öğrencilere de tavsiyelerde bulunan Selin Aşıkiraz, "1 yıl öncesinden düzenli olarak deneme çözmeye başladım. Eksiklerimi hep tekrar ettim. Sınava girenlere tavsiyem sınavdan sonra internetteki videolara takılmasınlar. Ben o hatayı yaptım. Moralim bozulmuştu. Oradaki soru çözümlerinde çok fazla hatalar çıkıyor ama emin gibi anlatıyorlar. Sonucu görünce şaşırdım ve mutlu oldum. İlk 15'e girmeyi bekliyordum ama birincilik beni şaşırttı. Kimse sosyal hayatı geri planda bırakmasın. Sürekli dersin iyi etkilediğini düşünmüyorum. İkisini dengelemek lazım. Geçmişte profesyonel yüzücüydüm. Lisede yüzmeyi bıraktım ama sınava hazırlanırken de 10 dakikada olsa egzersiz yapıyordum. Boğaziçi Ekonomi Bölümü istiyorum" diye konuştu. 

Selin Aşıkiraz'ın annesi Sermin Aşıkiraz da "Çok mutlu olduk. Çok gurur vericiydi. Okul hayatı boyunca hep düzenli çalışırdı" dedi. 

'SELİN'DEN ZATEN DERECE BEKLİYORDUK'

Öğrencisini tebrik eden İzmir Atatürk Lisesi Müdürü Ahmet Yılmaz ise sınava giren bütün öğrencileri de tebrik ettiğini belirterek, "Sıralama önemli ama sıralamadan daha önemli şeyler var. Bu da ülke sevgisidir. Selin de başarılı bir öğrencimiz. Onunla ilgili öğretmenleriyle konuştuğumuzda zaten bir derece bekliyorduk Selin'den ama bunun birincilik olması bizlere mutluluk verdi. Bu konuda emeği geçen öğretmenlerini, ailesini ve herkesi kutluyorum. Başarının arkasında büyük bir emek ve çaba var. Diğer derece yapan öğrencileri de ayrı ayrı kutluyorum. Bahtları açık olsun. Yarınlara umarım güzellikler katarlar" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÖSYMYKSAYTSınavSelin Aşıkirazİzmir
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