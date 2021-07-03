Yenişehir MYO'da mezuniyet coşkusu vardı

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu, diploma almaya hak kazanan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenledi. Pandemi nedeniyle önceki yıl yapılamayan törene katılan öğrenciler hep birlikte kep fırlatmanın sevincini yaşadı.

BUÜ Yenişehir İbrahim Orhan MYO yönetimi tarafından belediye sosyal tesislerinde gerçekleştirilen programa BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, Yenişehir Garnizon Komutanı Albay Kadri Bahtiyar, Yenişehir Belediye Başkan Vekili Mesut Bedel, BUÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Turgut, BUÜ Meslek Yüksekokulları Koordinatörü Prof. Dr. Çağatan Taşkın, akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.





PANDEMİDE EĞİTİM-ÖĞRETİM AKSAMADI.

Törende açılış konuşması gerçekleştiren BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, 15 aydır tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’nin de olağanüstü koşullardan geçtiğini vurguladı. Bu durumun olumsuz kısımlarının yanı sıra önemli fırsatları da beraberinde getirdiğine işaret eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Üniversitemizin 2011-2012 yılından itibaren uygulamaya koyduğu bir sistem ile 70 bin öğrenciye hitap eden, online ders yapma yazılımı sayesinde, eşzamanlı veya senkron bir şekilde önce derslerimizi yaptık, ardından sınavlarımızı yaptık. Bu durumda 2 yılımızı tamamladık. Türkiye üniversiteleri içerisinde bu büyüklükte olup da eğitim-öğretimi aksatmayan nadir üniversitelerden birisi olduk dedi.

MESLEK YÜKSEKOKULLARIMIZA ÖZEL BİR ÖNEM VERİYORUZ. Konuşmasında Bursa Uludağ Üniversitesi’nin meslek yüksekokullarındaki öğrenci sayısının birçok üniversitenin toplam öğrenci sayısından daha fazla olduğunun altını çizen Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Meslek yüksekokullarında eğitim gören yaklaşık 20 bin öğrencimiz var. Bu okullarımızı oldukça önemsiyoruz. Bu sebeple, meslek yüksekokullarımızda görev alan akademisyenlerimizi doktorasını yapmış akademisyenler arasından seçmeye özen gösteriyoruz. Burada eğitim gören öğrencilerimizin gelecekte ara eleman olarak değil, ana eleman olarak anılmasını arzu ediyoruz. İşte bu sebeple; bizim meslek yüksekokullarımız, Anadolu’daki bazı üniversitelerin 4 yıllık fakültelerinin doluluk oranından çok daha fazla doluluk oranına sahipler. Okullarımızdaki doluluk oranı ortalama yüzde 98’lere ulaştı. Bazı meslek yüksekokullarımız ise ülke genelindeki sıralamalarda ilk sıralarda yer alıyor şeklinde konuştu.

KAYMAKAN SEYİTOĞLU: ÖĞRENMEYİ ALIŞKANLIK HALİNE GETİRİN. Programda konuşan Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu ise öğrencilerin pandemi dolayısıyla sadece yarım dönem yüzyüze eğitim görebildiklerini söyledi. Eğitimlerini tamamlayan ve önemli bir diplomaya sahip olan öğrencilere seslenen Kaymakam Suat Seyitoğlu; “Hayat boyu öğrenmeyi alışkanlık haline getirin. Mezuniyet, her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Hayat devam ediyor ve her zaman ümitvar olunuz. Yapılacak çok şey var. Dolayısıyla çok çalışmanız gerekiyor. Aileleriniz de sizin yaptıklarınızla gurur duyacaktır. Bu güç sizde var. Mezuniyetlerinizin hayırlı olmasını diliyorum” açıklamasında bulundu.

BUÜ Meslek Yüksekokulları Koordinatörü Prof. Dr. Çağatan Taşkın da; “Bu çocuklarımız artık mesleki anlamda bir koşturmanın içerisinde olacaklar. Desteklerinizi esirgemeden vermeye devam edin. Kıymetli öğrencilerimize de şunu söylemek istiyorum; çalışmayı sakın bırakmayın, hayal kurun ve hayallerinizin peşinden gidin” diye konuştu.

Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Sincik ise mezun öğrencileri ve ailelerini tebrik ederek “Yolunuz ve bahtınız açık olsun” temennisinde bulundu. Protokol konuşmalarının ardından okulun dönem birincisi Hüseyin Berkay Akpek yaş kütüğüne anı plaketini çaktı. Ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri teslim edildi. Programın son kısmında ise mezuniyet anı belgelerini alan öğrenciler hep birlikte kep fırlattı.