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Yeni akademik yıl ‘entelektüel sorumluluk’ ile başladı

Bu yıl 9’uncu yaşını kutlayan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) 2019-2020 Akademik Yılı'na düzenlediği büyük törenle 'merhaba' dedi. Yeni akademik yıl Prof. Dr. Şükrü Karatepe’nin “Entelektüel Sorumluluk” başlıklı açılış dersini vermesi ile resmen başladı.

Yeni akademik yıl ‘entelektüel sorumluluk’ ile başladı

Bu yıl 9’uncu yaşını kutlayan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) 2019-2020 Akademik Yılı'na düzenlediği büyük törenle 'merhaba' dedi. Yeni akademik yıl Prof. Dr. Şükrü Karatepe’nin “Entelektüel Sorumluluk” başlıklı açılış dersini vermesi ile resmen başladı.

21 Eylül 2019 Cumartesi 09:59
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Yeni akademik yıl ‘entelektüel sorumluluk’ ile başladı

Halkalı'daki merkez kampüsünde gerçekleştirilen açılış törenine İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Yücel Çelikbilek, üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Özokur, Rektör Prof. Dr. Mehmet Bulut, akademisyenler ve öğrenciler katılım sağladı. Yeni akademik yılın açılış töreni Sanatçı Ender Doğan’ın seslendirdiği irfan türküleri ile başladı.

Mini konserin ardından açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Mehmet Bulut, “Dokuzuncu akademik yıl açılışımıza hoşgeldiniz. 2011 yılında eğitimine 200 öğrenci ile başlayan üniversitemiz bugün 2019-2020 eylülünde 7 bin 750 lisans, 3 bin 250 lisansüstü toplam 11 bin öğrencisi ile 35 lisans, 20’si doktora olmak üzere 81 lisansüstü önemli bir noktaya geldik” dedi.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Mehmet Bulut, “Öncelik sıralamasına göre şimdiden planlamalar yapın. Size dil konusunda iyi bir planlama yapmanızı tavsiye ederim. Burada üç dili öğreten bir programımız var. İyi bir ortalama ile mezun olabilmeniz için ders planlamalarınızı yapın. Dersleri zamanında düzenli olarak izleyip gerekli hazırlıkları yapmanızı ve zamanınızı iyi planlarsanız ikinci bir üniversite okur gibi mezun olabileceğinizi hatırlatmak isterim. Son söz olarak size Ali Fuat Başgil’in şu sözüyle veda etmek istiyorum: Üşenme, erteleme ve vazgeçme. Yolunuz açık ve aydın olsun. İnşallah güzel bir dört yıl sonunda mutlu ve başarılı bir hayata ‘merhaba’ dersiniz” ifadelerini kullandı.

“BECERİ VE HÜNER BAŞARI GETİRECEKTİR”

Mütevell Heyeti Başkanı Orhan Özokur ise, “Sizlere önerim hayata algılar üzerinden değil, olgular üzerinden bakabilmenizdir. Unutmayınız ki insan bu dünyaya tesadüfen gelmiyor. İnsanın bu dünyada bir misyonu var. Hayatın her anı kıymetlidir. Asla değersiz ve boş olarak görülmemelidir. Bugün başlayacağınız yeni eğitim-öğretim yılında kendi projeksiyonunuzu doğru kurun. Sadece bilgi yetmez. Beceri ve hünerlerle bezenmiş bir kişi olabilirseniz başarılı olacaksınız. İZÜ bugün 10 bini aşan öğrencisiyle bu bilinci vermeye gayret ediyor. Her birinizin geleceği bizim için önemlidir. Bana göre eğitim ve hayata bakış açımızı değerlendirirken ekip çalışması, özgün olabilme, değerler ve inanç, başkasına değer verme özellikleri ön plana çıkmalıdır. Hayatta bu gibi hasretlerle ilerleyenler çok daha başarılı ve mutlu olur. Bilgi tabanlı eğitim yanında beceri ve insani vasıfları da içinde barındıran konulara yönelmek size hayatta çok şey kazandıracaktır” şeklinde açıklamada bulundu.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Yücel Çelikbilek de yeni akademik yılın tüm öğrencilere hayırlı olmasını diledi.

İLK DERS YAPILDI

Açılış konuşmaları sonrasında doktora öğrencilerinin mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Diplomalarını alan doktora mezunları toplu fotoğraf çektirdi. Ardından yeni akademik yıl Prof. Dr. Şükrü Karatepe’nin “Entelektüel Sorumluluk” başlıklı açılış dersini vermesi ile resmen başladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Akademik YılAçılış
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