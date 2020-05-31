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Yazın EBA TV'de yabancı dil çalışmalarımız olacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Trabzonlu öğretmenlerle buluşmasında "Yazın EBA televizyonunda yabancı dil ile ilgili çalışmalarımız olacak, öğrencilerimizin onu takip etmelerini öneririm" dedi.

31 Mayıs 2020 Pazar 14:17
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Yazın EBA TV'de yabancı dil çalışmalarımız olacak

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bayram molası sonrasında dijital ortamda 15’inci kez gerçekleştirilen 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları'na Trabzon'dan yüzlerce öğretmen katıldı. Öğretmenler, her zaman görev başında oldukları mesajını iletmek için önlükleriyle ekran karşısına geçerken, videokonferans aracılığıyla yapılan toplantının gündeminde yaz dönemi planlamaları vardı.

Uzaktan eğitimde son 3 haftaya girilirken meslektaşlarından öğrenme kayıplarını azaltmak ve daha verimli bir yaz dönemi geçirmek için önerilerini isteyen Bakan Selçuk, yaz tatili boyunca EBA TV'de yayımlanmak üzere yapılan hazırlıkları anlattı. Bakan Selçuk, "Yazın EBA televizyonunda yabancı dil ile ilgili çalışmalarımız olacak, öğrencilerimizin onu takip etmelerini öneririm. 1 ve 2'nci sınıflarla ilgili bazı çalışmalarımız da devam edecek. EBA TV ve EBA dijital platformda özellikle 1'inci sınıfta olup da okuma yazmaya tam geçememiş ya da bazı dezavantajlardan dolayı okuma yazmaya başlayamamış, okumayı öğrenmiş ama tekrara ihtiyacı olan çocuklarımız için bir takım içerikler olacak. Ayrıca başka sürprizlerimiz de olacak" dedi.

BAKAN SELÇUK AYAKTA ALKIŞLADI

Ziya Selçuk, yeni dönemde artık okuduğunu anlayan çocukların başarılı olacağını vurgularken, çocuklara tatilde bol bol kitap okumalarını ve koronavirüs salgını döneminde biriktirdikleri hatıraları yazmalarını önerdi. Renkli anların da yaşandığı buluşmada Müzik Öğretmeni Cemal ve Sema Erenel çifti, kızlarıyla birlikte merhum sanatçı Yıldırım Gürses’in 'Türküm Ne Mutlu Bana' adlı eserini seslendirdi. Bakan Selçuk, udda Cemal Zihni Erenel, vokalde Sema Erenel ve 1’nci sınıf öğrencisi Erva, klavyede 6’ncı sınıf öğrencisi Saba, kemanda 11’nci sınıf öğrencisi Neva Su’dan oluşan aile orkestrasının sergilediği başarılı performansı ayakta alkışladı. Aynur Korkmaz'ın kızı da 'Ziya Hoca' akrostişiyle yazdığı şiiri paylaşırken, "Yazdık her yere tatil değil uzaktan eğitim, artık hazırız başlasın eğitim öğretim" dizeleri beğeni topladı. Kenan Bülbül ise toplantıya kucağında bebeğiyle katılırken, öğretmenin konuşması sırasında bebeğin de kendi dilinde sohbete eşlik etmesi izleyenleri gülümsetti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EBA TVMilli Eğitim Bakanı Ziya SelçukYabancı Dil
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