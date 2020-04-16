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YAZ TATİLİNDE EĞİTİME DEVAM EDİLECEK

Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne eklenen sağlıkta şiddetin önlenmesine ilişkin düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

16 Nisan 2020 Perşembe 08:36
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YAZ TATİLİNDE EĞİTİME DEVAM EDİLECEK
Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 290 milletvekilinin oyuyla kabul edildi. Kabul edilen teklife göre Meslek Yüksek Okulları'nın öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olma şartı aranacağı belirtilirken, 'Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilecek için sınavın yapılacağı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını aşmamak gerekir. Açık öğretim öğrencileri katkı payı ve öğrenim ücretlerini ödemeleri ve her dönem başında kayıtları yenilemeleri koşuluyla bu sürelerle kısıtlı değildir. Rektör, rektör yardımcısı ve genel sekreterlere döner sermaye hesabından yönetici payı olarak ayrılan tutardan yapılan ek ödemelere ilişkin düzenleme yapılacak. Vakıf yükseköğretim kurumları ön lisans, lisans, tezli yüksek lisans ve doktora düzeyindeki her bir diploma programında öğrenim gören öğrencilerden; ilgili programın en yüksek merkezi yerleştirme puanına sahip en az yüzde 15'i kadar öğrenciyi, söz konusu programın öğrenim süresi boyunca ücretsiz okutmakla yükümlü olacak. Bu öğrencilerden eğitim ve öğretim süreçlerine ilişkin ücret talep edilmeyecek' maddeleri yer aldı.

ÖĞRETMENLERİ TATİLİ KISALTILABİLECEK

Meclis'te kabul edilen kanun teklifinde vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarına ödenen ücretin, devlet yükseköğretim kurumlarında çalışan emsallerinden daha düşük olamayacağı belirtildi. Kanun teklifinde şu maddeler yer aldı:

"Öğretmenler, yaz tatili içinde aralıksız 2 ay izinli olacak ancak bu 2 aylık izin sürelerine dokunulmadan kalan tatil zamanlarında yönetmelikte saptanacak meslekle ilgili çalışmalara katılmakla yükümlü olacaklar. İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi nedenlerle eğitim öğretim faaliyetinin 2 haftadan fazla süreyle yapılamaması halinde uygulanacak telafi programlarının ders yılı içinde tamamlanamadığı durumlarda, yaz tatilinde yapılacak eğitim ve öğretim faaliyetleri nedeniyle, Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenlerin izinleri kısaltılabilecek. Bu durumda öğretmenlerin izinleri bir aydan az olamayacak."

SAĞLIKTA ŞİDDET DÜZENLEMESİ YASALAŞTI

Öte yandan 5 siyasi partinin ortak önergesi ile teklife eklenen sağlıkta şiddet düzenlemesi de yasalaştı. Düzenlemeye göre; kamu ve özel sağlık kurum ile kuruluşlarında görev yapan sağlık personeliyle yardımcı sağlık personeline karşı, görevleri sebebiyle işlenen Türk Ceza Kanunu'nda yer alan 'kasten yaralama', 'tehdit', 'hakaret' ve 'görevi yaptırmamak için direnme' suçlarında ilgili kanunlara göre tayin edilecek cezalar yarı oranında artırılacak.

Söz konusu suçlarda Türk Ceza Kanunu'nda yer alan hapis cezasının ertelenmesi hükümleri uygulanmayacak. Şiddetin vuku bulduğu sağlık kuruluşunda faile veya yakınına mağdurun verdiği hizmeti verebilecek başka sağlık personeli ve yardımcı sağlık personeli bulunması halinde hizmet ilgili diğer personel tarafından verilecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
OkulöğrenciEğitimTBMMKanunÖğretmenSağlık
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