Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
116886
ALTIN
293.443
DOLAR
5.8772
STERLİN
7.6611
EURO
6.5289
Vanlı öğrenciler, eğitim programıyla hem eğleniyor, hem öğreniyor
Vanlı öğrenciler, eğitim programıyla hem...
Bursaspor’un milli gururları
Bursaspor’un milli gururları
“Yükseköğretimde birinci hedef Çin”
“Yükseköğretimde birinci hedef Çin”
"Domuz gribi virüsü bulaştığı yüzeyde 8 saat kalıyor"
"Domuz gribi virüsü bulaştığı yüzeyde...
Buz Hokeyi Kadınlar Ligi'nde play-off heyecanı
Buz Hokeyi Kadınlar Ligi'nde play-off...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Vanlı öğrenciler, eğitim programıyla hem eğleniyor, hem öğreniyor

Van'ın Edremit ilçesinde özel okul öğrencileri, Almanya'da geliştirilen ve dünyanın birçok ülkesinde uygulanan 'Life Kinetik' (görsel algı, bilişsel beceriler ve fiziksel egzersizler ile beyin eğitimi) eğitim programıyla matematik dersi işliyor. Çeşitli materyaller kullanılarak verilen eğitim programında, öğrenciler hem öğreniyor, hem de eğleniyor.

Vanlı öğrenciler, eğitim programıyla hem eğleniyor, hem öğreniyor

Van'ın Edremit ilçesinde özel okul öğrencileri, Almanya'da geliştirilen ve dünyanın birçok ülkesinde uygulanan 'Life Kinetik' (görsel algı, bilişsel beceriler ve fiziksel egzersizler ile beyin eğitimi) eğitim programıyla matematik dersi işliyor. Çeşitli materyaller kullanılarak verilen eğitim programında, öğrenciler hem öğreniyor, hem de eğleniyor.

09 Ocak 2020 Perşembe 14:09
7 Okunma
Vanlı öğrenciler, eğitim programıyla hem eğleniyor, hem öğreniyor

VAN - Özel Hürriyet Koleji'nde beden eğitimi öğretmeni İdris Demir, gittiği Almanya'da eğitimini aldığı 'Life Kinetik' programını bulunduğu okulda uygulama kararı aldı. Demir, okuldaki diğer öğretmenlere programı anlattı. 850 öğrencinin eğitim gördüğü okulda birçok öğrencinin sevmediği ders olan matematikte bu program uygulanmaya başlandı. Matematik öğretmenleri, ilkokul çağındaki öğrencilere kartondan yapılan materyaller vasıtasıyla matematik dersini anlatmaya başladı. 

Beden eğitimi öğretmeni İdris Demir, Life Kinetik programının Almanya'da geliştirilip, dünyanın birçok ülkesinde uygulanan bir eğitim programı olduğunu belirterek, "Program beyin nörolaglarını daha canlı tutarak beyin jimnastiğini sağlıyor. Beyin karmaşıklığı çözmede çok haz aldığından dolayı bununla birlikte beyni harekete geçirip, zor olan konuların daha eğlenceli ve daha zevkli hale getirip öğrencilerin tam öğrenmeyi sağlanmasını sağlıyor. Biz de okulda görev yapan öğretmenlerimize bu programın modüllerini öğretiyoruz. Öğretmenlerimiz de bu modülleri, kendi derslerinde çocuklara çeşitli materyaller aracılığıyla anlatıyorlar" dedi.

ÖĞRENCİLER HEM ÖĞRENİYOR, HEM EĞLENİYORLAR

Aynı zamanda milli karate sporcusu olduğunu anlatan Demir, "Şu an Van'da sadece bizim okulda matematik derslerinde bu program uygulanıyor. Böylelikle öğrenciler matematik konusunda kendilerini daha çabuk geliştiriyor. Artık klasik bir yöntemden öğrenciler çıkmış oldu. Daha eğlenceli, daha zevkli bir ders işlemeye başladılar. Bu program sayesinde öğrenciler hem eğleniyor, hem de öğreniyorlar" diye konuştu.

Sınıf öğretmeni Adem Ertuş ise, programın öğrencilerin matematik dersine ilgilerini artırdığını dile getirerek, "Matematik dersinde toplama işlemini kartondan materyallerle yapıyoruz. Bütün topları materyale atıyoruz. Öğrenciler materyalin içine attıkları topları toplayarak işlemi daha çabuk öğreniyor. Hem öğreniyorlar, hem eğleniyorlar" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Özel Hürriyet KolejiVanlı öğrencilerEğitim Programı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Yükseköğretimde birinci hedef Çin”
“Yükseköğretimde birinci hedef Çin”
Bakan Selçuk: Biz sizinle gururlanmak istiyoruz
Bakan Selçuk: Biz sizinle gururlanmak istiyoruz
Yerli otomobile nitelikli iş gücü desteği
Yerli otomobile nitelikli iş gücü desteği
MEB'den 'Eğitim Takvimi' uygulaması
MEB'den 'Eğitim Takvimi' uygulaması
MEB'den 'Eğitim Takvimi' uygulaması
MEB'den 'Eğitim Takvimi' uygulaması
Bakan Selçuk: Öğretmenimiz mutlu olursa ülke olarak mutlu olacağız
Bakan Selçuk: Öğretmenimiz mutlu olursa ülke olarak mutlu olacağız
Yatay geçişte hedef geleceğin meslekleri
Yatay geçişte hedef geleceğin meslekleri
“Tanıklar devreye girsin, ensest gizli kalmasın”
“Tanıklar devreye girsin, ensest gizli kalmasın”
Odaklanma problemiyle ilgili ilaçlar sağlığı olumsuz etkiliyor
Odaklanma problemiyle ilgili ilaçlar sağlığı olumsuz etkiliyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans