Uzmanından öğrencilere tavsiye

İSTANBUL - 4 Mayıs Pazartesi günü gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sınavı (LGS) konularında da birçok yeni karar kamuoyu ile paylaşıldı. Uğur Okulları Sınavlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt, yeni düzenlemeleri değerlendirdi. Kurt, bu yıl gerçekleşecek LGS ve YKS ‘nin diğer yıllara göre daha farklı olacağını belirtti ve 8’nci ve 12’nci sınıfın ikinci dönem konularının sınav kapsamında yer almamasının öğrenciler için avantaj olduğunu söyledi.

DAHA AZ KONU SINAV HAZIRLIĞINDA BİR AVANTAJ

Öğrencilerin kalan süreyi iyi değerlendirerek başarı oranını artırabileceğini dile getiren Adil Kurt, “Daha az konuyla sınava hazırlanmak öğrenciler için bir avantaj. Ancak bu bir sıralama sınavı olduğu için, sıralamanın doğru yapılması amacıyla daha zor bir sınav da olabilir” dedi.



195 BİN ARALIĞINDAKİ ÖĞRENCİLER LİSANS PROGRAMLARINA YERLEŞEBİLİR

YKS tarihinin 27-28 Haziran olarak değiştiğini dile getiren Kurt; “YKS’de öğrencilerimizin 12’nci sınıf dönemindeki derslerin tamamından muaf tutulması, sınav süresinin 30 dakika artırılması ve 180 puan barajının 10 puan düşürülerek 170’e indirilmesi öğrenciler için çok büyük bir avantajdır. Bu sayede 112 bin-195 bin arasında öğrencilerimiz lisans programlarına yerleşecekleri tahmin ediliyor. Öğrencilerimiz hiç zaman kaybetmeden kalan süreyi genel tekrar yaparak daha verimli ve başarılı şekilde sürdürmeliler” ifadelerini kullandı.



SINAV SALONUNA ERKENDEN GİTMELİLER



LGS’de ise öğrencilerin sınavlara kendi okullarında girecek olmalarının büyük bir avantaj olduğuna değinen Adil Kurt sınavın 20 Haziran’da yapılacağını hatırlattı. Öğrencilere, okullarına geçen yıla göre daha erken gitmelerini öneren Kurt, sınav günü en geç saat 09.00’da sınav salonunda olunmasını tavsiye ederek, “Devletimiz sosyal mesafe kuralları ile de ilgili tüm önlemleri alarak sınavları yapacaktır. Kalan bu sürede gerekli tekrarları yapmalarını, deneme sınavı çözmelerini tavsiye ediyorum” diye konuştu.



“KONU TEKRARLARI VE DENEME SINAVLARI İLE HAZIRLIK DEVAM ETMELİ”



Öğrencilere konuları bitirdilerse her hafta en az 2 deneme sınavı çözmelerini öneren Adil Kurt, “Deneme sınavından sonra çözemediği, yanlış yaptığı soruları tespit edip bu soruların çözümünü öğrenmeliler. Deneme sınavında hangi konudan soru çözemiyor ise o konuları tekrar etmeliler. Bu kısa süreyi verimli kullanabilirlerse bu sene yapılacak sınavdan daha başarılı şekilde çıkabilirler. Sınavların bilginin yanında yorumlama, analiz, neden-sonuç ilişkisi kurma gibi yetenekleri ölçeceğini de öngörerek öğrencilerimize bu anlamda da pratik yapmalarını ve bol bol kitap okumalarını da tavsiye ediyorum. Tüm öğrencilere başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.