Üniversiteli öğrencilerden meme kanserine karşı ‘sağlıklı yaşam etkinliği’

İSTANBUL - Dünya genelinde kanser vakalarında son yıllarda belirgin bir artış yaşanıyor. Meme kanseri ise tüm insanlarda akciğer kanserinden sonra en çok görülen ve en yaygın ikinci kanser türü. Altınbaş Üniversitesi öğrenci kulüplerinden Altınbaş Tıp Öğrencileri Birliği, hızla artan meme kanserine dikkat çekmek amacıyla Dünya Sağlık Örgütü’nün ekim ayı olarak belirlediği Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Avrupa Kanser Cemiyeti iş birliğiyle sağlıklı yaşam etkinliği gerçekleştirdi.



Sabah sporu programında koşu ve yoganın ardından meme kanseri bilinçlendirme atölyesinin düzenlendiği etkinlikte sağlıklı yaşam için sporun önemi ve temel egzersizlerin doğru yapılma yöntemleri anlatılırken meme kanseri konusunda bilinçlendirici söyleşiler düzenlendi.



“ERKEN TANI ÇOK ÖNEMLİ”



Etkinliğe katılan Avrupa Kanser Cemiyeti Türkiye Genç Elçisi Yakup Gözderesi, ileri dönemlere kadar belirti vermeyen meme kanserinde erken tanının oldukça önemli olduğunu vurguladı. Gözderesi, “Erken tanı alan kişilerde tedavinin başarıya ulaşması ve sağ kalma şansı daha yüksektir. Erken tanı ve teşhiste en önemli faktör, kişilerin bu konuda bilinçli olmasıdır” dedi.



Meme kanserli hastalarda tüm evrelere göre 5 yıllık sağ kalım oranının gelişmiş ülkelerde yüzde 73 iken, gelişmekte olan ülkelerde yüzde 53 olarak gerçekleştiği bilgisini aktaran Gözderesi, aradaki bu farkın gelişmiş ülkelerdeki erken tanı ve daha iyi tedavi olanaklarından kaynaklandığını ifade etti.



Etkinlikte meme kanserinin görülme sıklığı, önlemek için yapılması gerekenler ve kendi kendine meme muayenesi konularında bilgiler de aktarıldı. Etkinlik süresince Fitbakrun Koşu ve Egzersiz Kulübü eğitmenleri ve fizyoterapistiyle birlikte ısınma egzersizleri, doğru koşu yöntemleri ile günlük fiziksel aktivitenin kanseri önlemedeki önemine vurgu yapıldı.





“FARKINDALIK BİREYİN KENDİSİNDEN BAŞLAR”



Etkinlik hakkında bilgi veren Altınbaş Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği Başkanı Ege Eruçar da ısınma egzersizleriyle başladıkları programda 3 kilometrelik koşuyu tamamladıklarını, koşunun ardından eğitmen Serkan Binay eşliğinde yoga seansı gerçekleştirdiklerini söyledi.



Eruçar, “Dünya Sağlık Örgütü’ne göre sağlığın tanıtımı fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak iyi olma halidir. Etkinliğimizde bu iyi olma haline günlük fiziksel aktivitemizi arttırarak ve meme kanseri farkındalığı edinerek bir başlangıç yaptık. Sürdürülebilir olması için değişime önce kendimizden başlamalıyız” diye konuştu.