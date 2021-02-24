Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 9
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1512
ALTIN
415.877
DOLAR
7.1552
STERLİN
10.1143
EURO
8.7016
Diyanet İşleri Başkanlığı kitap basım hizmeti alınacak
Diyanet İşleri Başkanlığı kitap...
Şehir içi yolcu taşıma işi ihale edilecek
Şehir içi yolcu taşıma...
Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı Sürekli İşçi Alacak
Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı...
Adalet Bakanlığı 237 sözleşmeli personel alacak
Adalet Bakanlığı 237 sözleşmeli...
Sinop İl Özel İdaresi 10 yıllığına otel kiralıyor
Sinop İl Özel İdaresi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Üniversitelerin bilimsel yayın karnesi belli oldu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üniversitelerin performansının değerlendirildiği 'Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu 2020'yi yayımladı. Rapora göre, ulusal hakemli dergilerde en çok yayını olan üniversiteler ve yayın sayıları kategorisinde 811 yayınla Sağlık Bilimleri Üniversitesi birinci oldu.

24 Şubat 2021 Çarşamba 14:17
5 Okunma
Üniversitelerin bilimsel yayın karnesi belli oldu

İSTANBUL - Üniversitelerin performansının değerlendirildiği ‘Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu 2020’deki kriterlere göre en başarılı üniversitelerin verileri, YÖK tarafından açıklandı. Üniversitelerin yürüttükleri projeler ve akademisyenlerin ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınladıkları makaleler de, ‘Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın’ kategorisi dahil 14 ayrı göstergede incelendi.
 

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE EN ÇOK YAYINI OLAN ÜNİVERSİTELER BELLİ OLDU

Ulusal hakemli dergilerde en çok yayını olan üniversiteler ve yayın sayıları kategorisinde 811 yayınla Sağlık Bilimleri Üniversitesi birinci oldu. Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ni 713 yayınla İstanbul Üniversitesi, 594 yayınla Hacettepe Üniversitesi, 566 yayınla Ankara Üniversitesi ve 503 yayınla Gazi Üniversitesi takip etti.

PROF. DR. ERDÖL: ONUR VE GURUR DUYUYORUM

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl konuyla alakalı yaptığı açıklamada, "Üretken akademik anlayışın geçmişten geleceğe iliklenen köprüsü Sağlık Bilimleri Üniversitesi taze bir soluk olarak eğitim hayatına yeni başlamış olmasına rağmen köklü üniversitelerle yarışır hale gelmiştir. Tüm kadrolarıyla ilim ve bilim yolunda hadimiyete adanmış üniversitemizin elde ettiği başarılardan onur ve gurur duymaktayım. Daimiyet ve kaimiyet ile çalışmalarımız ve başarılarımız devam edecektir" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
üniversiteBilimsel Yayın KarnesiYÖK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Munzur Üniversitesi'nde yüz yüze eğitim tedbirlerle başladı
Munzur Üniversitesi'nde yüz yüze eğitim tedbirlerle başladı
Bursa Uludağ Üniversitesi'nin bitki çayları şifa dağıtıyor
Bursa Uludağ Üniversitesi'nin bitki çayları şifa dağıtıyor
Türk Böbrek Vakfı'nın "Sağlıklı Beslenme Dersleri" EBA TV ile her eve girecek
Türk Böbrek Vakfı'nın "Sağlıklı Beslenme Dersleri" EBA TV ile her eve girecek
Sanal Üniversite
Sanal Üniversite
Tekirdağ'da yüz yüze eğitim başladı
Tekirdağ'da yüz yüze eğitim başladı
Burslu eğitim için başvurular başladı
Burslu eğitim için başvurular başladı
YÖK'ten flaş açıklama
YÖK'ten flaş açıklama
Tokat'ta kar yağışı etkili oldu; okullar tatil 
Tokat'ta kar yağışı etkili oldu; okullar tatil 
Beykent Üniversitesi 18 öğretim üyesi alacak
Beykent Üniversitesi 18 öğretim üyesi alacak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma