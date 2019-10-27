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Üniversitede üretildi, saatte 110 kilometre hıza ulaşabiliyor

Gümüşhane Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mekatronik Programı, Bilgisayar Programcılığı ve Enerji Sistemleri Mühendisliği öğrenci ve akademisyenlerden oluşan ekip, TÜBİTAK desteğiyle yüzde 95’i yerli elektrikli otomobil üretti. Kentteki 'Tomara' şelalesinin adı verilen otomobil, saatte 110 kilometre hıza ulaşabiliyor.

Üniversitede üretildi, saatte 110 kilometre hıza ulaşabiliyor

Gümüşhane Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mekatronik Programı, Bilgisayar Programcılığı ve Enerji Sistemleri Mühendisliği öğrenci ve akademisyenlerden oluşan ekip, TÜBİTAK desteğiyle yüzde 95’i yerli elektrikli otomobil üretti. Kentteki 'Tomara' şelalesinin adı verilen otomobil, saatte 110 kilometre hıza ulaşabiliyor.

27 Ekim 2019 Pazar 16:00
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Üniversitede üretildi, saatte 110 kilometre hıza ulaşabiliyor

GÜMÜŞHANE, (DHA)

Gümüşhane Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mekatronik Programı, Bilgisayar Programcılığı ve Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümü öğrenci ve akademisyenleri, 3 yıl önce yerli otomobil üretimi için çalışma başlattı. Ekip, yüzde 95'i yerli, 2 saatte şarj olan 3 kilovat gücündeki batarya ile çalışan ve saatte 110 kilometre hıza ulaşabilen otomobil tasarladı. 130 bin liraya mal olan otomobile, kentte dağdan çıkan 40 ayrı kaynağın birleşmesi sonucu oluşan 25 metre yükseklikten dökülen ender şelalelerden birisi olan 'Tomara' adı verildi. Şarj edildiğinde 60 kilometre hiç durmadan gidebilen otomobilin kaput parçaları ise ayrı ayrı üretilerek, monte edildi. Sol arka tekerleğe monte edilen motorla tek çekişli çalışan otomobilin geliştirilmesi için çalışma yürütülüyor. Otomobil, hidromobil ve otonom araçların katıldığı TUBİTAK destekli yarışmada ise 29 otomobil arasında ilk 5'e girdi.

'HİÇ DURMADAN 60 KİLOMETRE GİDEBİLİYOR'

Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim görevlisi Levent Pehlivan, kaportaları ayrı ayarı üretilen otomobilin bugüne kadar üretilen otomobillerden farklı olduğunu söyledi. Pehlivan, "Bu işlemin Türkiye’de de yapılabileceğini gösterdik. Daha iyi imkanlar altında, daha fazla çalışma olanağı verildiğinde ülkemize elektrikli araçların yapılabileceğinden hemfikiriz. Ekibimizle birlikte daha iyi çalışmalar yapmanın gayreti içerisindeyiz” dedi.

'110 KİLOMETRE HIZA ULAŞABİLİYOR'

Otomobilin sol arka tekerleğe bağlı olan motorla çalıştığını ifade eden Pehlivan, "Tek motor çekişi vardır. Tek motorla aracımız 80 ile 110 kilometre hıza ulaşabiliyor. Bizim kendi yaptığımız arazi çalışmalarında 70 kilometre bir hıza ulaştık. Yük arttıkça hızın azalabileceğini de gördük. Daha ince bir kabuk yapısıyla aracı daha da inceltebiliriz. Aracımız hafifledikçe gideceği yol ve hızı artmaktadır. Aracımız 60 kilometre menzili hiç durmadan gidebilir” diye konuştu.

'ARACIMIZI GELİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Öğrencilerden Murat Dalyanlı ise, "Elektrikli araba, dünya ve ülke gündeminde fazlasıyla yer buluyor. Aracımızın parçalarını okul bünyesinde geliştirildi. Aracımızı geliştirmeye devam ediyoruz. Otonom bir şekilde sürücü olmadan da yönlendirilme kapasitesine sahip. Aracımızda mümkün olduğu en az tüketimi sağlayarak, en çok verimi almaya çalışıyoruz. Önümüzdeki yarışmalara gerekli destekleri bulduğumuz takdirde farklı araçlarla katılmak istiyoruz” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GümüşhaneüniversiteHız
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