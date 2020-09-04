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Üniversite geleceğin şeflerini yetiştiriyor

İstanbul Rumeli Üniversitesi (İRÜ), Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nde okuyan öğrencilerinin, eğitimlerini büyük oranda pratik ağırlıklı gördükleri derslerle geleceğin şefleri olma yolunda ilk adımlarını attığını açıkladı.Üniversite, eğitim programları kapsamında ünlü şef ve uzmanlarla öğrencilerinin bir araya geldiğine dikkat çekerek geleneksel Türk mutfağını korumak ve geliştirmek adına akademik ve bilimsel çalışma imkanı sunduklarına vurgu yaptı.

04 Eylül 2020 Cuma 10:30
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Üniversite geleceğin şeflerini yetiştiriyor

İSTANBUL - İstanbul Rumeli Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Selda Sertakan, eğitim modeli ve öğrencilerine sundukları olanaklarla geleceğin şeflerini ve işletmecilerini yetiştirdiklerini belirterek bölümle ilgili detaylar verdi. Sertakan “Öğrencilerimizi sektöre mesleki tam donanımla hazırlamamızın yanında, entelektüel bir birikime de sahip olmalarını hedeflemekteyiz. Bölümümüz bünyesinde öğrencilerimizin mutfak çalışmalarını gerçekleştirdikleri yemek pişirme teknikleri, Türk ve Dünya mutfaklarının uygulamalı eğitimlerinin verildiği eğitim mutfağımızın yanı sıra kendisini geliştirmek isteyen öğrencilerimizi teşvik etmek amacı ile kurmuş olduğumuz daha çok pastacılık ve ekmekçilik derslerinde kullanmış olduğumuz hobi mutfağı olarak da adlandırdığımız öğrencilerimizin her türlü deneme çalışmalarına açık ikinci bir mutfağımız daha yer almaktadır.” diye konuştu.


“GELENEKSEL TÜRK MUTFAĞINI KORUMAK İÇİN ÇALIŞMA İMKANI DA SUNUYORUZ”


Dr. Öğr. Üyesi Selda Sertakan,"Bölümümüzde, geleneksel Türk mutfağını en iyi şekilde kavrayan, geliştiren ve uluslararası alanda tanıtımını yapan şefler yetiştirmenin yanı sıra geleneksel Türk mutfağını korumak ve geliştirmek adına akademik ve bilimsel çalışma imkânı da sunmaktayız’’ dedi ve ekledi:


“Pastacılık ve ekmekçilik alanında öğrencilerimizin eğitimini zenginleştiren diğer önemli bir bağlantımız da konusunda önemli bir yere sahip bir işletme ile iş birliğimiz. Öğrencilerimiz iş birliği ile 100 yıllık ekşi mayadan ekmek yapma şansına sahip olabiliyorlar. Böylesine eski ve yüzyıldır korunmuş bir mayayı bulmak ve bu mayadan ekmek yapma şansına ulaşmak aslında bazı şeylere verilen değer ve sabrın meyvelerini görmelerini açısından da önem arz etmektedir. Öğrencilerimiz mutfaklarımızda yapılması emek ve sabır gerektiren tüm ürünlerin yapımını deneyimleyebiliyorlar. Bu zor, sabır ve zaman gerektiren ürünlerin yapımını deneyimlerken mesleğin gereği direnci ve vazgeçmemeyi hayatlarının akışına dahil ediyorlar. Her iki mutfağımızda da, öğrencilerimizin ihtiyacı olan tüm mutfak ekipmanları ve sarf malzemeleri öğrencilerimizin kullanımına sunulmaktadır.”


“ÖĞRENCİLERİMİZİ SEKTÖR DUAYENLERİ İLE BULUŞTURUYORUZ’’


2019-2020 akademik yılda bölüm öğrencilerini sektör duayenleri ile bir araya getiren, birçok atölye çalışması ve söyleşiler gerçekleştirdiklerini dile getiren Sertakan çalışmalar ile ilgili şu bilgileri verdi: "Gaziantepli ünlü katmer ustası Zekeriya Ustanın oğlu olan Mehmet Özsimitçi’nin değerli katılımları ile gerçekleştirdiğimiz atölye çalışması ile öğrencilerimiz Gaziantep’in en ünlü katmer ustasının elinden katmer yapımını öğrenebilme şansını buldu.


Yine Şef Elif Çıtak’ın katılımı ile “Pınar ile Lezzetler” isimli pastacılık atölyesi, pasta şefi Didem Yözdemir Göksel ile “İleri Pastacılık Teknikleri” atölyesi, Yüksek Gıda Mühendisi Serda Çolak ile “Ekşi Maya ve Ekmek Üretim Teknikleri” atölyesi, Sayın Murat Aslan’ın katılımı ile gerçekleştirdiğimiz “Bir Aşçının Dünlüğü” isimli söyleşimiz, Şef Kemal Can Yurttaşın katılımı ile sektörde fark yaratma temeli üzerine kurulu “Yeni Anadolu Mutfağı”  konulu söyleşilerimizle öğrencilerimiz bilgi ve becerilerini zenginleştirirken bir yandan kurdukları bağlantılarla gelecekte sektörde daha kolay yer edinebilme şanslarını da arttırmaktadırlar. Bu tip atölye çalışmalarında ve söyleşilerde asıl olan kazanım, yapımı öğrenilen üründen ziyade sektör duayenleri ile ürün ortaya çıkana kadar geçen saatlerde mutfak gibi son derece samimi bir ortamda gerçekleşen iletişimin öğrencilerimize vereceği farklı bakış açısı ve farklı kültürel kazanımlardır.’’

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Rumeli ÜniversitesiGastronomi Ve Mutfak Sanatları BölümüÜniversite Geleceğin şeflerini Yetiştiriyor
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