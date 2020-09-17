Üniversite adayları için ek tercihler başladı

Adaylar boş kalan 57 bin kişilik ve kayıt yaptırılmayan kontenjan için tercihlerde bulunacak. Kimlerin ek tercih başvurusu yapabileceği hakkında bilgiler veren Rehberlik Uzmanı Elif Aluç Gülşen, “Merkezi yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekiyor. 2020-YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabilirler” dedi.

“24 TERCİH HAKKI VAR”

Ek Yerleştirmede adayların 24 tercih hakkı bulunduğunu hatırlatan İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Rehberlik Uzmanı Elif Aluç Gülşen, “Ek yerleştirme işleminde bulunacak aday 24 tercihi geçmemek şartıyla istediği sayıda tercih yapabilir. Oluşturacağınız tercih listesinde program kodlarını doğru yazdığınızdan emin olun. Bir aday, puanları ne denli yüksek olursa olsun yalnız bir programa kayıt hakkı kazanabilir. Bu nedenle en çok yerleşmek istediğiniz bölümden en az istediğiniz bölüme göre tercih listenizi oluşturun” diye konuştu.

“EK YERLEŞTİRME ÜCRETİNİ ÖDEMEYİ UNUTMAYIN”

Gülşen şunları söyledi;

“Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak, yerleştirilen adaylardan birkaçının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan ön lisans ve lisans programlarını tercih edebilmek için, programın en küçük puanına eşit veya daha büyük puana sahip olmak gerekiyor. Kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları, ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebilir. Tercih bildiriminizi tamamladıktan sonra ek yerleştirme ücretini ödemeyi unutmayın.”

“ÖSYM BURSUNA EK +YÜZDE 50 TERCİH İNDİRİMİ UYGULANACAK”

Tercih indirimleri hakkında da bilgi veren Gülşen, “2020 YKS ek kontenjan tercihlerinde ilk 5 tercihinden herhangi birinde İstanbul Gelişim Üniversitesi lisans ve ön lisans programlarına yerleşenlere veya araya hiçbir üniversite koymadan kaçıncı sırada olursa olsun İstanbul Gelişim Üniversitesi’ni tercih edenlere ÖSYM bursuna ek +yüzde 50 tercih indirimi uygulanacak” ifadelerini kullandı.